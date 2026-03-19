Los Agents Rurals rescatan a un halcón que se había quedado enredado en una antena en Roda de Berà (Tarragona)

Rescate inusual el que se ha vivido en la población de Roda de Berà, en el Tarragonès, protagonizado por un halcón peregrino. Según publican los Agents Rurals en su cuenta en X, antiguo Twitter, han salvado al animal, un ejemplar joven de Falco peregrinus que se había quedado enredado en una antena de televisión de una urbanización.

El rescate ha contado con la colaboración de los Bombers de la Generalitat, que han prestado a los Agents Rurals la escalera para alcanzar la antena en la que se había quedado atrapado el halcón, concretamente en el tejado de la vivienda unifamiliar.

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Tras la liberación del animal, una especie habitual en Catalunya, el cuerpo de agentes rurales ha trasladado el ejemplar al Centre de Fauna del Centre de Recerca i Educació Ambiental (CREAC), ubicado en Calafell, para su recuperación. El CREAC es un centro especializado en recuperar fauna salvaje. Los Agents Rurals han compartido imágenes del rescate en sus redes sociales.