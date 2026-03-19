Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-NewcastlePrecio luzDescuentos RepsolAP7Colonias escolaresFuncionariosCaixabankSant JordiLey prevención riesgosSorteo ONCE Día del PadreRosalíaAna MilánDía del PadrePrimaveraGatoEstrés mascotasMicrochip
instagramlinkedin

Medio ambiente

Los Agents Rurals rescatan a un halcón que se había quedado enredado en una antena en Roda de Berà (Tarragona)

El ejemplar joven ha sido trasladado al CREAC para su recuperación

El halcón peregrino rescatado por los Agents Rurals en Roda de Berà (Tarragonès).

El halcón peregrino rescatado por los Agents Rurals en Roda de Berà (Tarragonès). / Agents Rurals

El Periódico

El Periódico

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rescate inusual el que se ha vivido en la población de Roda de Berà, en el Tarragonès, protagonizado por un halcón peregrino. Según publican los Agents Rurals en su cuenta en X, antiguo Twitter, han salvado al animal, un ejemplar joven de Falco peregrinus que se había quedado enredado en una antena de televisión de una urbanización.

El rescate ha contado con la colaboración de los Bombers de la Generalitat, que han prestado a los Agents Rurals la escalera para alcanzar la antena en la que se había quedado atrapado el halcón, concretamente en el tejado de la vivienda unifamiliar.

Noticias relacionadas

Tras la liberación del animal, una especie habitual en Catalunya, el cuerpo de agentes rurales ha trasladado el ejemplar al Centre de Fauna del Centre de Recerca i Educació Ambiental (CREAC), ubicado en Calafell, para su recuperación. El CREAC es un centro especializado en recuperar fauna salvaje. Los Agents Rurals han compartido imágenes del rescate en sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea que los empleados pasen un examen médico al ser contratados: la ley de prevención de riesgos, en 5 claves
  2. Encuesta CIS: El PP recorta distancias con el PSOE y Vox pierde más de dos puntos en un mes
  3. Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, defiende a Europa y la inmigración ante Trump
  4. El Reino Unido insta a los países europeos a sumarse a un 'plan viable' para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz
  5. Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: 'Un vecino de una vivienda próxima al túnel
  6. Barcelona da tres meses a Núñez i Navarro para retocar el plan que permita abrir la Casa Lleó i Morera al público
  7. Asociaciones de periodistas respaldan a los informadores denunciados por la entidad pro-israelí ACOM
  8. Repsol abre la batalla comercial de los descuentos en gasolineras en plena subida de precios de los carburantes

Muere un motorista de 35 años en un accidente entre Cambrils y Salou

Muere un motorista de 35 años en un accidente entre Cambrils y Salou

Escribano ofrece al Gobierno frenar la fusión entre Indra y E&EM para continuar en el cargo

Escribano ofrece al Gobierno frenar la fusión entre Indra y E&EM para continuar en el cargo

La línea L5 del metro de Barcelona se reforzará en hora punta para dar respuesta a un incremento de usuarios por la crisis de Rodalies

La línea L5 del metro de Barcelona se reforzará en hora punta para dar respuesta a un incremento de usuarios por la crisis de Rodalies

La policía busca en el mar a Jimmy, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Los Mossos buscan en el mar a Jimmy, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Los Mossos buscan en el mar a Jimmy, el joven estadounidense desaparecido en Barcelona

Del viñedo a la piel: el valor de las lías

Del viñedo a la piel: el valor de las lías

Cleaner Company convierte la limpieza espacial en otro trabajo del que cuesta salir vivo

Cleaner Company convierte la limpieza espacial en otro trabajo del que cuesta salir vivo

Los Agents Rurals rescatan a un halcón que se había quedado enredado en una antena en Roda de Berà (Tarragona)

Los Agents Rurals rescatan a un halcón que se había quedado enredado en una antena en Roda de Berà (Tarragona)