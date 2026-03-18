Tarragona registra más de 200 agresiones a médicos en un año, más de la mitad en la atención primaria

Las agresiones de pacientes a médicos a Tarragona en 2025 aumentaron un 21,5% respecto al año anterior, con un total de 203. Más de la mitad de estas, 104, se han registrado a la atención primaria y el perfil más agredido son mujeres jóvenes, menores de 45 años. El año pasado, 145 médicas sufrieron ataques en los diferentes servicios sanitarios de la demarcación, lo que representa el 71% del total de las víctimas. Según ha informado el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), los datos podrían ser "el doble o el triple" de superiores, ha afirmado el secretario del colegio, Manuel Carasol, que ha señalado que muchas agresiones no se notifican ni se denuncian.

Las agresiones a los médicos en Tarragona continúan al alza. El año pasado, el COMT registró 203 agresiones, lo que representa un 21,5% más en comparación al 2024 (167). Se trata del colegio de todo el estado español que más agresiones recogió el año pasado. Desde el COMT apuntan que en Tarragona son "líderes" en la hora de notificar estas denuncias, y por eso son los que más agresiones recogen. "Cada semana cuatro médicos son agredidos a Tarragona, y un 6% de los médicos en activo durante el 2025 fueron agredidos de una manera u otra", ha subrayado Carasol.

Las víctimas: mujeres jóvenes en la atención primaria

La mayoría de agresiones se producen a la atención primaria (104). Por detrás hay la atención hospitalaria (34), las urgencias de primaria (30), las urgencias hospitalarias (26) y 9 en otros servicios.

En cuanto al perfil de las víctimas, las mujeres son las más agredidas (145), lo que representa un 71% del total. En 2025, 58 hombres sufrieron algún ataque. Además, desde el COMT señalan que la franja de edad son las mujeres más jóvenes, entre 35 y 45 años en primera posición y menores de 35 años en segundo lugar.

En cuanto a los motivos de las agresiones, Carasol ha explicado que normalmente "son discrepancias con la atención médica". "Tenemos unas decisiones clínicas que a veces no coinciden con la decisión que espera el paciente. Y también ha cambiado la relación médico-paciente, antes era una relación mucho más horizontal y ahora es vertical, en la que se cuestiona más el criterio del médico", ha explicado el secretario del COMT.

Las redes sociales y la IA

Por otro lado, la aparición de las redes sociales "generan expectativas a veces poco realistas y también mucha desconfianza con el médico", destacan desde el Col·legi. Hay que sumar la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA). Carasol comenta que vienen pacientes a la consulta con "hiperinformación" y con un "prediagnóstico". "Cuando el médico les explora y elabora el diagnóstico es cuando llega el problema", argumenta. "Las diferencias de diagnóstico o de tratamiento generan frustración en el paciente y tensión en la consulta", lamenta.

Aun así, el presidente del COMT, Sergi Boada, ha preguntado "no victimizar" la IA. "Ha venido para quedarse", ha afirmado. "La IA bien aplicada permitirá que los médicos, en vez de poner los ojos en las pantallas, los pongamos en los ojos y las manos del paciente", ha subrayado.

Mejorar la atención primaria

Desde el COMT piden "incidir" en las "condiciones" de la atención primaria, puesto que es donde se producen la mayoría de agresiones. El secretario propone tener un "botón" para activar en caso de sufrir un ataque o poner personal de seguridad en los centros.

Así mismo, desde el Col·legi Oficial de Metges de Catalunya piden "reforzar el apoyo institucional" a los doctores cuando se produce una agresión. "Muchas veces a uno lo agreden cuando está solo, solo ante una comisaría poniendo la denuncia y ante el juzgado". "Necesitamos que los guardas jurídicos del centro o del colegio nos acompañen en todo el proceso", cierra Carasol.