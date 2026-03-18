Tarragona deja de participar en el estudio que la situaba como la segunda ciudad de Europa con más cocaína en las aguas residuales

Tarragona abandona el estudio europeo que la situaba como segunda ciudad de Europa con más cocaína en las aguas residuales. Preguntado por esta decisión, el Ayuntamiento ha asegurado a la ACN que “las conclusiones que se extraen y aparecen en los medios" del estudio "no cuentan con rigor representativo en el ámbito geográfico ni en el muestreo”. “Como consecuencia, posicionan Tarragona en un ranking incorrecto”, denuncian. Por el contrario, Rosa María Marcé, investigadora de la Universitat Rovira i Virgili encargada del análisis de las aguas de Tarragona, ha lamentado que el Ayuntamiento se negara a proporcionar las muestras y ha defendido la “fiabilidad” del estudio.

La red europea de investigadores SCORE hace cada año un análisis de la presencia de drogas a las aguas a partir de los datos voluntarios de un centenar de ciudades europeas, principalmente de los estados miembro de la Unión Europea. Con el objetivo de seguir los comportamientos de consumo de drogas, los investigadores estudian las muestras diarias de aguas residuales a las zonas de captación de las plantas de tratamiento. Según ha explicado Marcé, las muestras se recogen durante una semana de primavera, de martes a martes, evitando que coincida con algún acontecimiento que pueda alterar los datos.

Este año 115 ciudades europeas de 25 países (23 de la UE, Noruega y Turquía) han participado en el proyecto que publica anualmente la Agencia Europea de las Drogas (EUDA, por sus siglas en inglés). En un comunicado publicado este miércoles, la doctora Lorraine Nolan, directora ejecutiva de la EUDA, ha destacado la importancia de estos datos para la salud pública: "Las aguas residuales de Europa explican la historia de un fenómeno de las drogas que está muy extendido, que es variado y que se encuentra en flujo constante".

Tarragona se desmarca del estudio

Después de liderar el ranking en presencia de cocaína en las aguas residuales durante los últimos años, Tarragona ha decidido dejar de participar en este estudio. Colaboraba desde el 2021, si bien hasta el 2022 no se empezaron a dar datos sobre la detección de cocaína. Tarragona destacaba como la segunda ciudad europea con más presencia de esta sustancia, solo después de la ciudad flamenca de Amberes, donde hay uno de los puertos principales de entrada de cocaína al Viejo Continente.

El Ayuntamiento de Tarragona se queja que las muestras analizadas por el estudio solo provienen de una de las dos depuradoras de la ciudad y que esta no es representativa de la ciudad. El consistorio asegura que “el volumen de agua residual tratada y la correspondencia con el número de habitantes que representa es una de las debilidades que señala el mismo estudio”. Además, dicen que la depuradora también trata aguas de “poblaciones vecinas, no solo de la ciudad de Tarragona”.

El Ayuntamiento ha optado por abandonar el proyecto, puesto que también cuestiona la representatividad geográfica del estudio. Así, señalan que en el estado español solo participan Barcelona, Castelló, Lleida, Santiago y Tarragona, y que a escala europea faltan países como Francia. “Las conclusiones que se extraen y aparecen en los medios no cuentan con rigor representativo en el ámbito geográfico ni en el muestreo. Como consecuencia, posicionan Tarragona en un ranking incorrecto”, argumentan desde el consistorio, que también exige en “todos los laboratorios” que “tengan validado y acreditado el mismo método de análisis y de muestreo”.