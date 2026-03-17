Reforzar la marca de ciudad y desestacionalizar la temporada, la receta de Tarragona para redefinir el modelo turístico

El Ayuntamiento de Tarragona ya tiene a punto el Plan de Marketing Turístico Operativo, la hoja de ruta que tiene que reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino patrimonial, mediterráneo y vivo. El plan ha sido elaborado por Jaume Marín, consultor y formador con una amplia trayectoria internacional en estrategia turística. El documento se ha construido a partir de un análisis exhaustivo que combina datos oficiales (Idescat e INE), big data de movilidad con más de cuatro millones de registros, estudios sectoriales, 270 encuestas realizadas en diferentes barrios de la ciudad y 18 entrevistas a agentes clave del territorio.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que “este plan representa un punto de inflexión en la manera como entendemos el turismo en la ciudad. No es solo una herramienta de promoción, sino una apuesta estratégica para poner en valor Tarragona, ordenar los recursos existentes y garantizar que el turismo genere retorno económico y social”. Viñuales ha añadido que “no se trata de inventar una nueva Tarragona, sino de ordenar, gestionar y poner en valor aquello que ya nos hace únicos”. Según el alcalde, Tarragona es un destino con un potencial todavía infrautilizado para convertirse en un verdadero motor económico y social de la ciudad.

Por su parte, la concejal de Turismo, Montse Adan, ha destacado que “el plan apuesta claramente por la desestacionalización y la diversificación de mercados, con una estrategia basada en datos, segmentación inteligente y marketing digital”. Adan ha subrayado también la dimensión social del proyecto: “Trabajamos para romper la dualidad entre turista y residente y hacer del turismo una causa compartida que mejore el espacio público, refuerce la convivencia y genere beneficios tangibles para la ciudadanía. Transformamos los recursos de la ciudad en motivos de viaje y experiencias turísticas”.

El Plan de Marketing Turístico Operativo incorpora actuaciones en cuatro grandes ámbitos:

Gobernanza turística y gestión inteligente del destino

Revalorización del patrimonio y desarrollo de productos y experiencias

Infraestructura turística y calidad del espacio urbano

Comunicación, promoción y posicionamiento del destino

Según el Ayuntamiento de Tarragona, este enfoque integral permite "articular acciones en materia de promoción, movilidad, accesibilidad, digitalización, mejora de la experiencia del visitante y refuerzo de la marca Tarragona". “Nuestro objetivo es que Tarragona ejerza plenamente su rol de capitalidad turística, con una marca clara, una oferta ordenada y una experiencia urbana de calidad”, ha concluido el alcalde Rubén Viñuales.

Tarragona tiene un "gran potencial infrautilizado"

El estudio identifica Tarragona como “un destino con un gran potencial que se encuentra por debajo de sus posibilidades para ser un motor económico y social”. A pesar de disponer de un patrimonio romano excepcional y reconocido internacionalmente, el documento señala que la ciudad recibe un flujo turístico elevado, pero con dependencia del mercado estatal y marcada estacionalidad; que la oferta de alojamiento está dominada por el modelo de litoral; que existe un mosaico de recursos sin jerarquía clara; que hay muchos recursos pero pocos productos turísticos definidos; y que se detectan déficits en gobernanza e infraestructuras.

Entre las ideas en las que el plan sintetiza la situación competitiva de Tarragona se encuentra tener el patrimonio cultural como eje central, con un aspecto romano que "debería posicionarla como referente del turismo cultural", y que es una de las capitales catalanas con más visitantes después de Barcelona, entre otras.

El documento también fija objetivos estructurales, entre los cuales: posicionar Tarragona como destino patrimonial de referencia internacional, avanzar hacia la desestacionalización, ordenar la oferta turística con un relato unificado, mejorar infraestructuras, movilidad y accesibilidad y reforzar la marca Tarragona y su capitalidad.

El alcalde Viñuales ha señalado que “este plan nos permite pasar de la diagnosis a la acción. Apostamos por un turismo sostenible, que genere retorno, que mejore la experiencia urbana y refuerce la proyección internacional de Tarragona”. Adan ha añadido que “el residente es también un prescriptor clave de la marca ciudad”.