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Protesta educativa

Miles de docentes paralizan el centro de Tarragona en el segundo día de manifestaciones en Catalunya

La concentración pasa por los Serveis Territorials d'Educació y llega al Ayuntamiento de Tarragona, dónde se leerá el manifiesto

Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas en la educación: fechas, afectaciones y qué reclaman

Miles de profesores libran en Barcelona un nuevo pulso al Govern: "Cualquiera que pise un centro sabe que el conflicto no ha acabado"

Manifestación de los docentes en el centro de Tarragona, este martes al mediodía.

Manifestación de los docentes en el centro de Tarragona, este martes al mediodía. / ZOWY VOETEN / EPC

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
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Desde las 12:30 horas, miles de profesores, maestros y docentes se están concentrando en la plaza de la Imperial Tarraco en el marco de las movilizaciones en contra del acuerdo de algunos sindicatos educativos pactaron con el Govern de la Generalitat. La manifestación se mueve por la Rambla Nova en dirección a los Serveis Territorials d'Educació y al Ayuntamiento de Tarragona, dónde se leerá el manifiesto.

Se trata del segundo día de huelga convocada por los sindicatos USTEC-STEs, Professors de Secundària (Aspepc), La Intersindical-CSC y la CGT para reclamar mejoras laborales, una reducción de las ratios de alumnos, incrementar la plantilla o reducir las tareas burocráticas.

Entre canciones como el 'Bella Ciao' o los pasodobles 'Amparito Roca' y 'Paquito el Chocolatero' típicos en Tarragona, los docentes reclaman "una educación pública y de calidad" y una "escuela en catalán" y lanzan proclamas en contra del pacto de los sindicatos minoritarios. También llaman a la huelga del sector, después de la que hubo el pasado 11 de febrero.

La Guàrdia Urbana de Tarragona controla la manifestación cortando el tráfico en las calles afectadas del centro de Tarragona y con la ayuda de los Mossos d'Esquadra. Las líneas urbanas de la EMT de Tarragona también se están viendo afectadas.

Los manifestantes en Tarragona, acompañados de batucadas y cargados de silbatos, proceden de las varias columnas que han llegado este mediodía a la ciudad, procedentes del Penedès y las Terres de l'Ebre, tras una mañana de piquetes informativos y cortes en varias carreteras tarraconenses, como la AP-2 en Montblanc en dirección a la N-240 y en el acceso al Port de Tarragona por la A-27, provocando retenciones de camiones que trataban de acceder para cargar y descargar.

A lo largo de la maña, en Montblanc, los profesores, acompañados por tractores de Revolta Pagesa que se han sumado a la protesta, se han concentrado en una de las rotondas de acceso al municipio y han cortado luego el acceso a la AP-2.

Noticias relacionadas y más

Las protestas se están llevando cabo a lo largo de esta semana: este lunes comenzaron en Barcelona y a partir de mañana estarán Lleida (miércoles), en Girona (jueves) y finalmente otra vez en Barcelona, el viernes, con una manifestación unitaria.

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