PortAventura reabrirá el Dragon Khan en Semana Santa tras dos meses de parón por obras

La mítica atracción de PortAventura, el Dragon Khan, encara la recta final de su actuación de mantenimiento y el parque de atracciones ya ha puesto fecha para poder volver a disfrutarla: será en Semana Santa, tras poco más de dos meses de parón por una intervención técnica calificada de "histórica". La actuación, que es la primera que se realiza en la montaña rusa en los 31 años desde su inauguración, ha tenido un coste de 2,5 millones de euros.

Así, todavía sin tener un 'día D' porque eso "dependerá de la evolución" de estas últimas semanas, los aficionados del parque y el público habitual ya saben cuándo podrán revivir la adrenalina de uno de los iconos del resort de atracciones. Los trabajos han consistido en la reforma completa de los tramos del 'vertical loop' y el 'cobra roll', una actuación conocida como 'retrack parcial'. Esto ha comportado la retirada de partes de la estructura, lo que ha dejado imágenes inéditas en más de tres décadas.

39 tramos y cerca de 1.000 tornillos

Este martes, el director de mantenimiento de PortAventura World, Sergio Fraile, ha dado a conocer algunas de las cifras de esta actuación especial. Además del coste que ha tenido para el parque, unos 2,5 millones de euros prácticamente definitivos y que son "una de las inversiones más grandes", Fraile ha revelado que se han cambiado o revisado cerca de 1.000 tornillos en toda la atracción y se han renovado 39 columnas y 39 tramos de la vía, o 'tracks'. Este ha sido "uno de los mayores trabajos técnicos" a los que se ha enfrontado el equipo de mantenimiento del parque.

Así lo ha revelado el resort de Salou y Vila-seca a pocos días de la reinauguración de la montaña rusa, aunque más tarde de lo que habían previsto inicialmente, y justo cuando solo quedaban tres piezas que colocar. "Las intervenciones se han demorado unos 7 días a causa de la meteorología, especialmente por viento y lluvia" de estas últimas semanas, ha reconocido el director de mantenimiento.

El tiempo ha sido un reto para el equipo, como también lo ha sido la coordinación internacional: al propio equipo del parque se ha tenido que sumar el fabricante de Suiza y la fabricación de las nuevas piezas, realizada en Hungría. Los 'tracks' de la montaña rusa, con ese color rojo que la hacen tan icónica, pesan "entre 3 y 4 toneladas" y han atravesado media Europa por carretera. Con la sustitución hecha, PortAventura World se da todavía unas semanas de margen para decidir qué hará con las piezas antiguas.

Desde el parque de atracciones afirman que "la seguridad es lo primero". Por esto, cuando terminen con la instalación de las últimas tres piezas que faltan, se revisará toda la estructura palmo a palmo una segunda vez "para dejarla preparada" para Semana Santa". "El usuario no notará ningún cambio", asegura Fraile.