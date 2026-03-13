Adjudicadas las obras de construcción de la primera fase del TramCamp de Tarragona entre Cambrils y Vila-seca por 136 millones

La Generalitat de Catalunya ha adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por cuatro marcas la construcción de la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona, conocido como TramCamp, que discurrirá entre las poblaciones de Vila-seca y Cambrils, pasando por Salou. Así lo dio a conocer este jueves la plataforma de contratación pública de la Generalitat, revelando que el valor final del contrato será de 135,8 millones de euros y que su duración será de 2 años y 1 mes.

La UTE formada por las empresas COMSA, SAU & FCC Construcción, Garcia Riera y Syneox Rail se ha llevado la adjudicación del contrato, presentada inicialmente a finales del pasado septiembre. El valor del contrato es de 112.282.547,78 euros que, al aplicarle el IVA del 21%, llega a los 135.861.882,81 euros, tal como avanzó el Diari de Tarragona y ha podido confirmar EL PERIÓDICO. Esta agrupación de empresas ha sido la ganadora de un concurso al que se han presentado otras siete ofertas. El contrato se formalizará una vez transcurrido un plazo de 15 días hábiles desde la notificación a las empresas concursantes. De esta forma, la adjudicación supera por poco la previsión inicial de la licitación, que era de 132,9 millones de euros.

Las obras consistirán en la construcción de 12 kilómetros del TramCamp en la primera fase del despliegue del tranvía de Tarragona, que corresponde a la unión de las ciudades de Vila-seca y Salou, en el Tarragonès, y de Cambrils, en el Baix Camp. Este primer tramo tendrá 14 kilómetros totales de longitud, será de doble vía y tendrá 11 paradas, más las tres estaciones, y andenes de 40 metros. Tiene prevista su entrada en funcionamiento en el primer trimestre del 2028, según anunció la Generalitat a principios del año pasado.

Esta tendrá como extremos las estaciones de Cambrils Centre y Vila-seca Estació. El contrato adjudicado ahora contempla la construcción de la plataforma de la vía, la superestructura, la urbanización del tramo y los sistemas; en definitiva, el grueso de la actuación. De forma paralela, en los tres municipios ya se ha iniciado la adecuación del espacio que ocupará la vía, y que corresponde en gran parte al trazado de la antigua vía ferroviaria, valorada en 15,8 millones de euros; así como la construcción de los primeros 7 tranvías que operarán en la infraestructura, con un valor de 72 millones.

Un paso más para el Centro Operativo

Por otra parte, y según ha podido saber este medio, Ferrocarrils de la Generalitat ha licitado este mismo viernes los servicios de dirección de obra de la actuación y el suministro de aparatos de vía del centro operativo de Vila-seca, que será el núcleo del futuro TramCamp. La licitación, consultable en el portal de Contractació Pública, tendrá un valor de 1.204.467,88 euros, IVA incluido, y el plazo de presentación de ofertas se cerrará el día 7 de abril.

Este contrato responde a la adaptación de los entornos de la actual estación de trenes de Vila-seca a las futuras necesidades ferroviarias para poder conectarla a la red del TramCamp, al ser el centro del tranvía tarraconense. Estas obras, licitadas el pasado mes de octubre, tienen un valor de 24,7 millones de euros.