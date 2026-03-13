Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IPC en la demarcación de Tarragona sube un 2% en febrero, en la línea del resto de Catalunya

El descenso del precio de la electricidad compensa el encarecimiento de la alimentación, a la espera del efecto de la guerra en Irán

El IPC se mantiene en el 2% en febrero en Catalunya, por debajo de la media española

Estantes de comida preparada en un supermercado

Estantes de comida preparada en un supermercado / ShutterStock.

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en el 2% en febrero en la demarcación de Tarragona, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra representa un descenso del 0,1% respecto al mes de enero, y se explica por la bajada de precios de la electricidad, gas y combustibles (-1,9%), así como el transporte (-1,5%).

Los datos publicados este viernes todavía no recogen el impacto del estallido de la guerra en Irán, que empezó a principios de marzo. En cambio, las bebidas alcohólicas y el tabaco subieron un 5,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que los restaurantes y alojamientos lo hicieron en un 4,5% y los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron un 3,1%.

Las cuestiones relacionadas con la vivienda también subieron de precio, a pesar de que lo hicieron de forma más moderada. Así, los alquileres se encarecieron en febrero un 1,8% a la demarcación, mientras que el mantenimiento, reparación y seguridad del hogar subió un 2,6%. El recibo del agua también se incrementó, en este caso un 1,4%.

Finalmente, los seguros y servicios financieros subieron de precio un 4,2%, mientras que los productos relacionados con la educación se encarecieron un 2,1%, el mismo porcentaje que las actividades recreativas, el ocio y la cultura.

