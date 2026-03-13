Collboni rompe con 20 años sin visitas oficiales de alcaldes de Barcelona a Tarragona: "Catalunya necesita dos grandes áreas metropolitanas"

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha recibido este viernes en visita institucional al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha firmado el libro de honor de la ciudad. Tras un breve encuentro, ambos mandatarios socialistas han alabado la relación de las capitales, de la proximidad del Tour de Francia en la que serán protagonistas y del proceso que han iniciado varias ciudades del Camp para constituirse en área metropolitana. Hacía dos décadas que Tarragona no acogía, en una recepción oficial, al alcalde de Barcelona.

Los alcaldes no han mantenido una reunión de trabajo pero sí una corta conversación en el despacho de Viñuales, de menos de 10 minutos. Al salir, en atención a los medios, Collboni ha hablado de "la capacidad de liderazgo de Tarragona y de reinventarse con una fuerza que ilumina al país". Entre las características paralelas que comparten dos ciudades que se encuentran a apenas 70 kilómetros hay la capitalidad territorial: "El proyecto del Área Metropolitana de Tarragona debe ser indispensable, es un paso muy valiente que también será largo", ha avisado Collboni a Viñuales, picándole en el hombro en señal de solidaridad.

Barcelona está "al lado" de los municipios tarraconenses que necesiten ayuda en este sentido: "Es imprescindible que Catalunya entienda que es una red de ciudades y que necesita dos grandes áreas metropolitanas", ha asegurado Collboni. Por su parte, para Viñuales, la primera visita de un alcalde barcelonés es "una muestra de la voluntad de cooperación, de acompañamiento y de ayuda mutua, lógicamente con un claro liderazgo de Barcelona".

Firma del libro de honor del Ayuntamiento de Tarragona por parte del alcalde de Barcelona, en el despacho de Rubén Viñuales. / Jan Magarolas Guinovart

Y si la gran competición internacional ciclista de Francia tiene un apellido tarraconense este 2026 "es gracias a Collboni", ha señalado Viñuales, en un intercambio de alabanzas que ha tenido como respuesta "la confianza plena" que despierta Tarragona. "El Tour será nuestra carta de presentación al mundo" en la que Barcelona ha hecho "lo que hace siempre cuando tiene la oportunidad, que es compartirlo", ha dicho el representante de la capital, que ha vaticinado que será "un momento irrepetible, en el que la carrera pasará por muchas ciudades pero que en Tarragona será singular".

Regalos simbólicos

A su llegada al Ayuntamiento de Tarragona, en la plaza de la Font, Jaume Collboni (que venía directo de l'Hospitalet de Llobregat) ha sido saludado por la corporación municipal tarraconense y el propio alcalde, que acto seguido le ha acompañado en su visita al consistorio. Con el tarraconense como guía, el barcelonés ha podido visitar las obras de restauración del salón de plenos y el mausoleo de Jaume I. Una vez en el despacho de Viñuales, Collboni ha firmado el libro de honor de Tarragona con un texto en que ha elogiado la "relación de hermandad" de ambas ciudades y el "proyecto de ciudad compartida". "Desde la admiración al pasado romano, Tarragona es un ejemplo a seguir", ha dejado escrito el alcalde de la capital catalana.

La visita de Collboni también ha sido singular porque, con él, el Ayuntamiento de Tarragona ha estrenado el nuevo obsequio institucional: ha dejado atrás la icónica 'Nina d'Ivori' romana para enseñar una artística ola al estilo del arquitecto Josep Maria Jujol. Al dársela, Viñuales ha espetado a Collboni que "comprobará" en su próxima visita si se la pone en su despacho, mientras que el alcalde de Barcelona ha regalado al de Tarragona una 'B' mayúscula, "simple pero con significado", que simboliza la ciudad condal.