Movilidad
Tarragona y Reus reactivarán sus Zonas de Bajas Emisiones el 16 de marzo
Llevaban suspendidas desde el pasado 21 de enero
SUSPENSIÓN | Tarragona y Reus congelan 'sine die' sus ZBE para liberar la movilidad ante las incidencias de Rodalies
CAMP DE TARRAGONA | El núcleo turístico de la Costa Daurada se ‘salva’ de ZBE este 2026: “Trabajamos por la calidad de nuestro aire”
TORTOSA | "Antes de acabar el 2026 tendremos la ZBE activa en el centro"
Con la finalización de las circunstancias excepcionales que justificaron la suspensión temporal de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en toda Catalunya, los ayuntamientos de Reus y de Tarragona han informado que procederán a su reactivación a partir del próximo lunes, 16 de marzo. La aplicación se realizará de forma automática y en los mismos días, horarios y condiciones con las que se habían activado por primera vez el pasado mes de diciembre.
El 21 de enero de 2026 la Generalitat de Catalunya envió una petición a los municipios con ZBE activas que las desactivaran 'sine die' ante la creciente dificultad de movilidad por el caos en el sistema ferroviario, y con el objetivo de facilitar la circulación de forma temporal. Tarragona y Reus son, por el momento, las únicas ciudades de la demarcación que tienen una zona de exclusión aplicada, ambas desde el mes de diciembre de 2025, por lo que estas ya llevan más tiempo suspendidas que en aplicación.
Ante la finalización de las circunstancias de dificultad en la movilidad ferroviaria entre la demarcación y Barcelona los dos consistorios han informado de la reactivación este próximo lunes, 16 de marzo, de las ZBE. Esto, a pesar de que el mismo día entrará en funcionamiento un Plan Alternativo de Transporte entre Sant Vicenç de Calders y el Prat de Llobregat que afectará a todos los usuarios de Rodalies y Regionals del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, debido a las obras en los túneles del Garraf.
Los ayuntamientos de Tarragona y Reus han aprovechado para recordar las normativas respectivas de las zonas de bajas emisiones. En ambos casos, su aplicación es de 7:00 a 19:00 horas de lunes a viernes, horario en el que pueden acceder los vehículos con distintivo ambiental (C, B, ECO y 0) y aquellos que estén registrados a la base de datos como autorizados. En este último mes y medio, todos los días han tenido la consideración de día festivo, por lo que no han computado a efectos del número máximo de 24 accesos anuales.
