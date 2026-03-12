Los Mossos detienen a un hombre por la muerte accidental de otro individuo en Tarragona en diciembre

Los Mossos d'Esquadra detuvieron un hombre por la muerte accidental de otro individuo el 21 de diciembre de 2025 en una zona boscosa próxima al campo del Nàstic de Tarragona. La detención se produjo al cabo de unos días, el 29 de diciembre, según ha avanzado el Diari Més y han confirmado fuentes policiales a la ACN.

La víctima recibió un disparo por detrás cuando se encontraba en una área de caza. Según apuntó la Guardia Civil la semana pasada, el muerto estaría relacionado con una organización que traficaba con lentisco para exportarlo a los Países Bajos.

En la operación de este pasado mes de febrero, los agentes detuvieron a diez personas en Reus y Mataró para traficar con este arbusto y por haber blanqueado aproximadamente 32 millones de euros.

En la actuación de la Guardia Civil, también se intervinieron 6.500 kilos de lentisco y 160.000 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama en los once cacheos hechos.