La diada castellera de Sant Fèlix 2026 en Vilafranca ya tiene cabezas de cartel: Verds, Joves, Vella y Jove de Tarragona

Una de las noticias más esperadas del tramo de la pretemporada castellera ya se ha resuelto. Por tercer año consecutivo, el cartel de la diada castellera de Sant Fèlix 2026 estará conformado por los Verds de Vilafranca, las dos 'colles' de los Xiquets de Valls y la Jove de Tarragona. Así lo han anunciado este jueves los administradores de la Festa Major de Vilfranca para la cita del 30 de agosto en la plaza de la Vila, una de las diadas más importantes del calendario casteller en una temporada que tendrá el Concurs de Castells de Tarragona, en octubre, como la cita más esperada.

La organización se ha decantado por el mismo cartel de los últimos años. Sant Fèlix, que atrae cada año las cuatro mejores 'colles' del momento y donde se esperan las estructuras más importantes del año, es una de las incógnitas a resolver al inicio de cada temporada castellera. De este modo, se ha escogido a las cuatro agrupaciones que demostraron estar en un mejor estado de forma el año pasado; y de entre estas, destaca la Colla Jove Xiquets de Tarragona, en el cuarto lugar, que es el que siempre ha bailado los últimos años.

Las otras tres 'colles', los Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls y la Colla Joves Xiquets de Valls, estaban oficiosamente confirmadas gracias a su nivel técnico.

Invitar las mejores 'colles' del panorama tiene el objetivo de sumar posibilidades de ver 'castells de 'Gamma Extra', de 10 y 'sense folre' en la plaza de la Vila el 30 de agosto. A su lado, los administradores de la Festa Major también han confirmado que confiarán un año más Jordi Bertran como 'cap de plaça' en una diada que el año pasado cambió su protocolo para hacerla más segura.