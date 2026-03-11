Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila-seca proyecta 7 viviendas por cada 1.000 habitantes y el crecimiento poblacional en el inicio de su nuevo POUM

El consistorio trabaja con un horitzonte a tres o cuatro años vista para actualizar una normativa que lleva 33 años vigente

MOVILIDAD | El núcleo turístico de la Costa Daurada se ‘salva’ de ZBE este 2026: “Trabajamos por la calidad de nuestro aire”

URBANISMO | Territori retoma la redacción del Plan director urbanístico metropolitano del Camp de Tarragona

Vila-seca, completamente rodeada por infraestructuras principales, como la AP-7 y la A-7.

Jan Magarolas

Tarragona
Vila-seca ha iniciado el proceso para redactar un nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, más conocido por sus siglas POUM. Bajo la batuta del arquitecto y urbanista Sebastià Jornet, el municipio del Tarragonès ya encadena unos meses de trabajo previo y señala una aprobación de la normativa en tres o cuatro años, con un crecimiento poblacional sostenido que haga llegar a la ciudad hasta las infraestructuras que la rodean. Se actualizará, de esta forma, un reglamento municipal que fue aprobado en 1993.

Jornet es profesor del departamento de urbanismo y ordenación del territorio de la ETSAB y presidente de la Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya. Ha dirigido numerosas redacciones y modificaciones de otros POUM de Catalunya, como los de Valls, Terrassa o la puntual de Tortosa; y ahora será el director del equipo redactor del POUM de Vila-seca, para el cual ya ha realizado las primeras diagnosis. El documento actual, de 33 años de antigüedad, está "agotado" y debe actualizarse para que el municipio no se quede "sin espacio" para construir vivienda y ampliar las actividades económicas, en palabras de Jornet.

Las carreteras como límite del crecimiento

El Ayuntamiento de Vila-seca ha presentado este miércoles el inicio de la redacción del POUM, con la presencia del alcalde Pere Segura (Junts) y del arquitecto. Por el momento, se han realizado las diagnosis en los ámbitos de los equipamientos, el patrimonio, la movilidad, la actividad económica, el medio ambiente y la vivienda durante los últimos nueve meses, y la próxima fase será el avance de planeamiento, la primera de las cuatro previstas. Uno de los hechos constatados con la diagnosis es que Vila-seca ha ganado población en los últimos años, contando los tres núcleos urbanos: al centro hay que sumar La Pineda y La Plana.

"Trabajamos con un escenario de producción de unas 7 viviendas por cada 1.000 habitantes", una producción inmobiliaria que es poco habitual en los otros municipios catalanes. En la fase de previsión del crecimiento que se abre ahora y atendiendo a la ciudad concéntrica que es, Jornet ha señalado que Vila-seca podrá crecer hasta las infraestructuras que la rodean: "Tiene un primer centro histórico, un segundo anillo, que es el crecimiento posterior, y ahora tiene espacio alrededor hasta llegar a las infraestructuras que le condicionan el crecimiento". Estas son la autovía A-7 en el sur y el este y la autopista AP-7 en el norte, principalmente.

Según el arquitecto, el planeamiento territorial marcará el futuro POUM, y tendría que ser hacia el oeste para el crecimiento humano y residencial y más hacia el sur y el este para las actividades económicas. "En las ciudades del futuro se jugará más con la accesibilidad, porque cada vez nos movemos más en transporte público, eficiente y sostenible", ha dicho Jornet. En este sentido, la proyección del TramCamp, cuya primera fase unirá Vila-seca, Salou y Cambrils, supondrá "un cambio muy radical".

Próximas fases

En esta primera fase de redacción del avance del POUM se plantearán estas primeras ideas e hipótesis para diseñar el desarrollo urbanístico del municipio, y que dará paso a la redacción del documento y a su aprobación inicial en el pleno del ayuntamiento que, tras un período de exposición pública, con posibles alegaciones, pasará a ser definitiva. Al final se enviará a la Generalitat para que dé el visto bueno. Y en cualquier caso, la previsión del Ayuntamiento es de tenerlo en tres o cuatro años, como mínimo, teniendo en cuenta que esta herramienta de planificación debe definir el modelo de crecimiento de Vila-seca en los próximos 20 años.

El alcalde Pere Segura ha destacado el proceso de participación ciudadana, ya impulsado hace unos meses, a través de encuestas de participación, de las cuales se han recibido 228. Desde el Ayuntamiento de Vila-seca informan que todo el proceso del POUM se podrá seguir a través de un espacio virtual en la página web municipal.

