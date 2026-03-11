Tarragona fue escenario de más de 80 rodajes en 2025, como las series ‘Blade Runner 2099’ y ‘Néro’

Tarragona fue escenario, en 2025, del rodaje de grandes producciones audiovisuales, como la series 'Blade Runner 2099', que todavía no se ha estrenado, 'Néro' o la película ‘Viaje al país de los blancos’, dirigida por Dani Sancho. La ciudad acogió el año pasado el rodaje de más de 80 producciones, entre películas, series, anuncios o sesiones fotográficas, durante casi 140 días.

Destacan las series ‘Blade Runner 2099’ (Prime Video), con escenas grabadas en el Port de Tarragona; y ‘Néro’, (Netflix) con secuencias rodadas en el Pla de la Seu, junto a la catedral.

También se grabaron en la antigua prisión de Tarragona la serie '33 Días', que narra la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida; y el largometraje ‘Viaje al país de los blancos’, que cuenta el viaje de un niño ghanés que emigra a España.

“Tarragona se ha posicionado, en los últimos años, entre los municipios catalanes que más producciones han acogido”, ha afirmado la concejal de Turismo y Promoción Económica de Tarragona, Montse Adan. Ha destacado el trabajo del organismo municipal Tarragona Film Office, que, desde hace casi 16 años, se encarga de la gestión de los rodajes en la ciudad.

“Es un modelo que funciona con ventanilla única y es el único referente municipal que facilita el trabajo del productor o localizador, ya que agiliza los trámites y las consultas”, ha explicado.