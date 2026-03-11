El Port de Tarragona refuerza sus alianzas con las Terres de l'Ebre para impulsar el liderazgo logístico catalán

El Port de Tarragona ha reforzado sus vínculos en la provincia, en concreto, con las Terres de l'Ebre (Tarragona), para impulsar así el "liderazgo logístico de Catalunya y del noroeste peninsular", explica este miércoles en un comunicado. El presidente de la infraestructura, Santiago Castellà, se ha reunido con el delegado del Govern en el Ebre, Joan Castor Gonell, en la que han avanzado en esta unión territorial y han hecho un seguimiento de los diferentes proyectos estratégicos que están en marcha para impulsar el desarrollo económico del territorio.

El Port de Tarragona ha defendido que el encuentro mantenido entre Castellà y Gonell "ha sentado las bases" de una alianza entre ambas instituciones para promover infraestructuras que ayuden tanto al desarrollo de las Terres de l'Ebre y del Port, como de la competitividad del conjunto de Catalunya.

Después de la reunión, además, el presidente del Port de Tarragona también ha participado en la jornada 'Port de Tarragona: generador de cadenes de valor pel territori', organizada por la Cambra de Tortosa, y en la que Castellà ha enumerado diferentes proyectos del puerto y su impacto en el territorio ante empresarios.

"El rol de los puertos hoy en día es principalmente generar cadenas de valor, aportar capilaridad a los territorios en su zona de influencia y contribuir a su desarrollo", ha defendido Castellà, un impacto que en el caso de las Terres de l'Ebre se ve especialmente en el sector agroalimentario, turístico o industrial.

Defensa de intereses

Esta futura alianza, además, tiene el objetivo de defender los intereses territoriales en espacios de toma de decisiones, como es la asociación Barcelona - Catalunya Centre Logístic (BCL), presidida actualmente por el puerto. "Nuestra presidencia de BCL es un instrumento que nunca habíamos tenido para poder influir en la estrategia logística del país e incluir la visión del Sur y de Ponent en la planificación de las infraetsructuras del futuro", ha explicado Castellà.

Castor Gonell, por su parte, ha afirmado que la alianza que están trabajando con el Port de Tarragona les permitirá "avanzar en proyectos clave para el futuro de Terres de l'Ebre".