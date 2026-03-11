Energía
Paneque califica de "indispensable" la línea MAT entre Aragón y Tarragona y asegura que las alegaciones pueden "mejorar el proyecto"
Está previsto que la futura línea de Red Eléctrica duplique la altura de las torres, con un recorrido de 180 kilómetros que afectará a 28 pueblos de la demarcación
Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra de la nueva línea de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona
Red Eléctrica proyecta una nueva línea de muy alta tensión entre Aragón y Tarragona que alarma a vecinos y agricultores
La consellera de Territori i Sotenibilitat de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha calificado de "indispensable" la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Aragón y la demarcación de Tarragona. Aun así, ha añadido que las más de 14.400 alegaciones presentadas por entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados a principios de este mes de marzo "pueden mejorar el proyecto".
En el marco de la sesión de control al pleno del Parlament de Catalunya y en respuesta a la diputada Montse Vergés, de ERC, Paneque ha reivindicado que su gobierno ha evitado tres líneas de muy alta tensión que "habrían sido devastadoras para el territorio". Así mismo, ha remarcado que la nueva línea sustituye una ya existente que quedará desmantelada. Y ha concluido que el Govern defiende el interés general con "máximo respeto al territorio".
Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y la Secuita (Tarragonès) y construir una de nueva que triplicará la potencia de la anterior. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros, afectando 28 municipios de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès.
