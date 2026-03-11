Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMiranda de EbroR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzBarçaMaestros catalanesAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Energía

Paneque califica de "indispensable" la línea MAT entre Aragón y Tarragona y asegura que las alegaciones pueden "mejorar el proyecto"

Está previsto que la futura línea de Red Eléctrica duplique la altura de las torres, con un recorrido de 180 kilómetros que afectará a 28 pueblos de la demarcación

Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra de la nueva línea de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona

Red Eléctrica proyecta una nueva línea de muy alta tensión entre Aragón y Tarragona que alarma a vecinos y agricultores

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, este miércoles.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, este miércoles. / ACN

ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La consellera de Territori i Sotenibilitat de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha calificado de "indispensable" la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Aragón y la demarcación de Tarragona. Aun así, ha añadido que las más de 14.400 alegaciones presentadas por entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados a principios de este mes de marzo "pueden mejorar el proyecto".

En el marco de la sesión de control al pleno del Parlament de Catalunya y en respuesta a la diputada Montse Vergés, de ERC, Paneque ha reivindicado que su gobierno ha evitado tres líneas de muy alta tensión que "habrían sido devastadoras para el territorio". Así mismo, ha remarcado que la nueva línea sustituye una ya existente que quedará desmantelada. Y ha concluido que el Govern defiende el interés general con "máximo respeto al territorio".

Noticias relacionadas y más

Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y la Secuita (Tarragonès) y construir una de nueva que triplicará la potencia de la anterior. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 20-25 metros de altura a los 55 metros, afectando 28 municipios de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  2. La CEOE plantará a Yolanda Díaz y no negociará la reforma para dar voz a los trabajadores en los consejos de administración
  3. Una alianza empresarial desarrollará en España el componente que multiplica la potencia de armas y radares
  4. Los supermercados Aldi buscan 1.100 nuevos trabajadores para su red de 500 tiendas en España
  5. Los médicos de familia, sobre el aumento de las bajas laborales por salud mental: 'No es un abuso del trabajador
  6. Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026
  7. El Supremo sanciona a un juez 'primerizo' por actuar contra una fiscal con la que había discutido
  8. Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern

Paneque califica de "indispensable" la línea MAT entre Aragón y Tarragona y asegura que las alegaciones pueden "mejorar el proyecto"

Paneque califica de "indispensable" la línea MAT entre Aragón y Tarragona y asegura que las alegaciones pueden "mejorar el proyecto"

Collserola cierra todos sus accesos tras detectarse un primer caso de peste porcina en el municipio de Barcelona

Collserola cierra todos sus accesos tras detectarse un primer caso de peste porcina en el municipio de Barcelona

Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: “Es el primer problema urbanístico del país”

Más de 80 alcaldes catalanes piden regularizar cientos de urbanizaciones: “Es el primer problema urbanístico del país”

El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia

El Parlament impulsa una ley para que las personas mayores reciban en seis meses las ayudas a la dependencia

Festivo el 19 de marzo en parte de España: estas comunidades tendrán puente por San José

Festivo el 19 de marzo en parte de España: estas comunidades tendrán puente por San José

El Gobierno cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El Gobierno cesa a la embajadora en Israel, llamada a consultas en septiembre tras el último choque con Netanyahu

El euríbor baja al 2,369% tras once días seguidos de subidas

El euríbor baja al 2,369% tras once días seguidos de subidas

Rodolfo Sancho responde a los reporteros y reacciona por primera vez a las declaraciones de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'

Rodolfo Sancho responde a los reporteros y reacciona por primera vez a las declaraciones de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'