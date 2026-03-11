El Govern promete el servicio de atención continuada del ictus en Tarragona "lo antes posible"

El Govern de Catalunya se ha manifestado acerca del servicio de atención continuada de ictus en la demarcación de Tarragona. Este miércoles, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado en el Parlament que el despliegue del servicio se hará "lo antes posible", aunque ha enmarcado la ampliación en función de la "disponibilidad" de los profesionales. El anuncio del president llega más de una semana después de las movilizaciones en Tarragona por exigir la prestación de esta atención en el Hospital Joan XXIII.

Durante una sesión de control al Govern, y en respuesta al grupo parlamentario de los Comuns, Illa ha asegurado que el Departament de Salut está trabajando "para dar a conocer el calendario" de aplicación de un servicio de atención continuada, es decir, las 24 horas del día y los 7 días a la semana, de ictus. Este dependerá "de la disponibilidad de profesionales con garantías para poder prestar un buen servicio" pero es el primer paso del compromiso del Govern para implantarlo.

El pasado 1 de marzo, la Plataforma de la Sanitat Pública y la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona encabezaron una manifestación con decenas de asistentes en el centro de la ciudad para reclamar el servicio continuado los 365 días al año. El Joan XXIII, el hospital de referencia de la demarcación de Tarragona, es el único de Catalunya que no tiene este servicio ni previsión de tenerlo en un futuro.

La prestación de una trombectomía, el tratamiento efectivo para los casos más graves de ictus, solo se realiza en Tarragona en los días laborables, de lunes a viernes, y en un horario determinado: de 8:00 a 20:00 horas. Cualquier caso de ictus fuera de estos horarios o en fines de semana que requiera una trombectomía debe ser trasladado al hospital de Bellvitge, con el agravio que esto conlleva para el paciente en una operación en la que el tiempo es crucial para la recuperación y minimizar las secuelas.

Barcelona y Girona tienen los únicos hospitales catalanes con servicio continuado de ictus, a los que se añadirá próximamente Lleida, a raíz de un compromiso expresado por la consellera de Salut, Olga Pané, en febrero.

Un compromiso todavía no efectivo

El Departament de Salut anunció que "a lo largo de este año" se ampliaría el servicio de forma gradual en Tarragona y para cubrir los fines de semana, pero las entidades convocantes de la manifestación valoraron que esto era "insuficiente". En la manifestación de principios de mes participaron representantes de ERC, Junts y los Comuns, pero no del PSC que, a pesar de estar de acuerdo con la reivindicación, prefirió dar "un voto de confianza" a la gestión de la consejería de Pané.

El Camp de Tarragona registró en 2024 cerca de 650 ingresos hospitalarios por ictus, y las Terres de l'Ebre, más de 300. De los registrados en Tarragona, más de 60 tuvieron que ser trasladadas al Hospital de Bellvitge por haber tenido lugar en un horario y día en los que no se prestaba el servicio, lo que significa el 10% de las atenciones totales. En el caso de las Terres de l'Ebre, la situación es más grave, dado que la distancia con Barcelona es mayor.