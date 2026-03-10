Tres heridos en el incendio de un piso en la Rambla de Ponent de Tarragona

Cinco dotaciones de los bomberos y tres ambulancias han actuado este martes a primera hora de la mañana en un incendio de una vivienda en la Rambla de Ponent de Tarragona, concretamente en el barrio de Campclar. El fuego ha afectado por completo un piso de la primera planta del edificio de viviendas y la escalera comunitaria. Tres personas han sido atendidas: dos de ellas en estado leve y una mujer en estado menos grave que ha requerido traslado al hospital.

El número 112 ha recibido la llamada de aviso a las 05:03 horas de esta madrugada, por lo que se han activado los Bombers de la Generalitat. Según explica el cuerpo, el incendio ha calcinado por completo una vivienda del primer piso, mientras que la escalera interna del edificio también se ha visto afectada por el humo.

Los vecinos se han confinado en los pisos y los respectivos balcones hasta que han podido ser atendidos por los servicios de emergencia. El incendio ya ha podido ser extinguido y los Bombers de la Generalitat han asegurado y ventilado la zona.

En este suceso se ha activado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) con tres ambulancias, que ha atendido a tres personas. Dos de ellas han sido dos hombres en estado leve y que han sido atendidos en el mismo lugar; y una mujer en estado menos grave que ha requerido traslado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.