La Diputació de Tarragona selecciona 5 despachos de arquitectura como finalistas para las obras de la nueva sede operativa

La Diputació de Tarragona ha seleccionado cinco estudios de arquitectura para la construcción de la futura sede operativa del organismo en la plaza de la Imperial tarraco, de un total de diez que se habían presentado en el inicio del proyecto. El traslado desde el espacio actual del Palau de la Diputació, previsto para el 2029, encara así la segunda fase del proceso, con el que se ha convocado un concurso entre los finalistas para escoger el proyecto definitivo y poder adjudicar las obras, que tendrán un valor de cerca de 9 millones de euros.

La junta de gobierno de la Diputació ha aprobado este martes los cinco estudios seleccionados en la primera fase del concurso: b720 Arquitectura SLP, Ruiz Larrea Arquitectura SLP, Pascual-Ausió-Fernández SCP, L35 Arquitectos SLP y Estudio de Arquitectura Alonso Balaguer SLP. En la comparecencia posterior a la reunión del gobierno, la presidenta del ente provincial, Noemí Llauradó, ha explicado que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta "criterios de experiencia y una solvencia acreditada" de los despachos, lo que servirá para hacer realidad "la voluntad de convertir el edificio en un espacio funcional, sostenible y eficiente".

Candidatos con proyección internacional

Se trata de cinco estudios de carácter internacional, la mayoría de ellos ubicados en Madrid y Barcelona y con presencia en otros países. Entre los proyectos de estos cinco clasificados destacan la restauración del Hotel Palace de Madrid por parte de Ruiz Larrea Arquitectura; la construcción de la nueva estación de La Sagrera de Barcelona, de b720 Arquitectura; o la reforma del estadio Santiago Bernabéu de Madrid, un proyecto en el que colaboró L35 Arquitectos.

Los cinco finalistas tienen ahora un mes para presentar sus propuestas, que serán evaluadas antes del verano por un jurado formado por personal de la Diputació y por expertos designados por el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Según apuntan desde el ente, se valorará que las propuestas proyecten "un edificio público de calidad arquitectónica, integrado harmónicamente con el entorno y que cumpla con las exigencias funcionales planteadas, como la interconexión con el edificio adyacente", el Síntesi, también propiedad de la Diputació.

La valoración del jurado también tendrá en cuenta, en un 50% de la puntuación, todo eso relacionado en conseguir un edificio con un consumo de agua casi nulo, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas constructivos pasivos y de las instalaciones, así como la relación coste-calidad de la propuesta.

La licitación tendrá un coste de 569.101 euros (IVA no incluido), lo que incluye la redacción de los proyectos básico y ejecutivo y la posterior dirección de obra. Durante este verano se licitará el proyecto básico, que estará en redacción hasta finales de año; mientras que el proyecto ejecutivo está previsto tenerlo a finales del 2027. Si el calendario apuntado por Llauradó se cumple, las obras se iniciarán en 2028 y se acabarán en el primer trimestre de 2029, por lo que dará vía libre a la Diputació para realizar el traslado a mediados de ese año. El coste de las obras será de 8,9 millones de euros y la adquisición del edificio de la plaza Imperial Tarraco fue de unos 4,5 millones, conseguido por la Diputació a través del derecho de tanteo y retracto.

El calendario hasta 2029

La Diputació anunció a pasados del mes de octubre de 2025 la intención de trasladarse al antiguo edificio de Caixa Tarragona en la plaza Imperial Tarraco, en el centro de la ciudad y en un entorno con otras administraciones, como la sede de la subdelegación del Gobierno en la provincia, y junto al Edifici Síntesi, que contiene el auditorio de la Diputació. El objetivo es restaurar el inmueble, que lleva años vacío, para adaptarlo para acoger las instalaciones de la diputación, con unos 300 trabajadores más los 320 que ya están allí. En palabras de Llauradó, pasar de ser "un edificio emblemático a icónico, que sea sostenible, eficiente y funcional".

La transformación del edificio de la antigua Caixa Tarragona servirá a la Diputació para trasladar su sede operativa, lo que significa concentrar todos los servicios de la institución. Esto permitirá "ganar en eficiencia, eficacia y, en definitiva, en un mejor servicio público". El ente mantendrá su actual Palau de la Diputació del paseo de Sant Antoni como edificio institucional, en el que también se ubicará el Museu d'Art Modern de la Diputació, actualmente en la calle Santa Anna de la Part Alta.