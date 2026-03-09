El Supremo retorna a Catalunya la decisión sobre el monumento franquista de Tortosa

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso de casación de una entidad para evitar la descatalogación del monumento franquista en recuerdo de la Batalla del Ebro en Tortosa, lo que devuelve la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La resolución del alto tribunal, que a la práctica da la razón al TSJC en una manifestación inicial cuando descartó la posibilidad de interferir en la catalogación del monumento, deja en manos del tribunal catalán la última palabra sobre el futuro del monolito, que este 2026 cumplirá 60 años en el río Ebro.

El nuevo capítulo del periplo judicial sobre el monumento se ha iniciado con el rechazo, por parte del TS, del recurso de casación interpuesto por la Asociación Cultural Despierta España en contra de la descatalogación. El alto tribunal ha descartado por completo las alegaciones que la entidad presentó en contra la desprotección del monumento que había impulsado el Ayuntamiento de Tortosa. Para hacerlo, argumenta que se incumplen las exigencias del artículo 89.2f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por falta de "fundamentación".

"Falta la necesaria justificación de la supuesta contradicción, sin que pueda alcanzar una mera referencia de resoluciones judiciales, y sin que las partes puedan esperar que sus eventuales omisiones o deficiencias en esta exposición puedan ser salvadas de oficio por la Sala", exponen los magistrados del Tribunal Supremo, en un fragmento de la resolución recogido por la ACN.

La decisión del Supremo se ha dado a conocer este lunes, avanzada por Nació y Aguaita, en una resolución que tiene fecha del 14 de enero de este año. El Tribunal Superior sostiene que el recurso tiene como objetivo la modificación del catálogo de los elementos protegidos de Tortosa y que se trata de una normativa catalana en materia de urbanismo, lo que la excluye de la casación estatal presentada por Despierta España. Entre los argumentos, los magistrados aseguran que el argumento de la entidad de que existen muchos monumentos protegidos "no es suficiente", sino que "se ha de atender en este supuesto a la virtualidad expansiva de la doctrina asentada en la sentencia recorrida".

Vuelta a Catalunya

Los recursos iniciales, presentados por Despierta España y otras agrupaciones españolistas, se hicieron en 2020 en contra de la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento urbanístico de Tortosa, impulsada por la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre. En ese momento, el TSJC desestimó esos recursos, lo que provocó que, en 2025, la entidad llevara el caso al TS a través de un recurso de casación. Este es el que ahora se ha rechazado.

Esta resolución devuelve a Catalunya, y concretamente al TSJC, la decisión sobre el futuro del monolito. Fuentes del tribunal catalán aseguran a este medio que están a la espera de la notificación enviada por el TS: "Hasta que el juzgado no reciba formalmente la resolución del Supremo, a efectos procesales no hay ningún cambio", señalan. En cualquier caso, estas mismas fuentes apuntan que se confirma la resolución inicial del tribunal catalán, y que se abre la puerta a la fase de ejecución del proceso en Catalunya.

En esta fase, el siguiente paso será la notificación a las partes implicadas y en caso de que la parte ganadora del recurso lo quiera, se podría solicitar la retirada de las medidas cautelares que se iniciaron con la presentación de los recursos. Estas medidas consisten en la paralización 'in extremis' de la retirada del monumento, en julio de 2021, pocos días antes que las máquinas de la Generalitat accedieran al río Ebro para levantar el monolito. Esta decisión, confirman desde el TSJC, no será inmediata.