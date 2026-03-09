Salou supera los 2,4 millones de turistas en 2025 y atrae más visitantes internacionales, especialmente europeos

Salou cerró el año turístico 2025 con mayores cifras que en el ejercicio anterior. Según los datos del Observatori de Turisme de Eurecat, se registraron un total de 2.430.564 llegadas de visitantes y unas 8.640.599 pernoctaciones. Desde el Ayuntamiento de Salou señalan que son números "muy positivos que consolidan el municipio como uno de los principales destinos turísticos de España y el destino líder de la costa catalana".

Las cifras revelan un incremento generalizado en el municipio del Tarragonès: mientras que en porcentaje de visitantes, en 2025 se creció un 4,78% respecto al 2024, en pernoctaciones este incremento fue del 4,21%. La tasa de ocupación sobre plazas ofertadas se ha situado en el 70,3%, con un crecimiento de más del 5% respecto al año anterior, una cifra que "evidencia la fortaleza y la competitividad del modelo turístico de Salou", apuntan fuentes municipales.

A estos datos hay que sumar la actividad de las Viviendas de Uso Turístico, que tienen un peso relevante en la oferta del municipio. Teniendo en cuenta este segmento, el volumen global de visitantes podría situarse cerca de los 3 millones anuales. Además, también mejora la percepción del sector empresarial: tanto la valoración de la marcha del negocio como la valoración de la ocupación han logrado una puntuación de 7,3 sobre 10, por encima del 7 registrado el año anterior, hecho que, para el consistorio, confirma "la confianza del sector en la evolución de la actividad turística".

Mercado internacional y desestacionalización

Los datos también reflejan un crecimiento destacado de los mercados internacionales, especialmente de los países anglosajones: el mercado británico continúa liderando el crecimiento con 448.197 llegadas, un 33,4% más que el 2024, mientras que el mercado irlandés registra un incremento del 32%. Otros países que crecen son Portugal (+23,1%) y Bélgica (+15,9%). En comparación con el resto de la provincia de Tarragona, Salou se consolida con un mercado con más presencia internacional de visitantes.

En cuanto al impacto económico, los datos de CaixaBank Hoteles & Tourism indican que el turismo representa el 53% del gasto total registrado en terminales de punto de venta (TPV) físicos en Salou. El gasto es mayoritariamente internacional: el 72,5% corresponde a visitantes extranjeros, mientras que el 27,5% es de origen doméstico.

A nivel provincial, el gasto doméstico procedente de Barcelona representa el 47,7%, mientras que en Salou este porcentaje es del 25,5%. Los principales países emisores de gasto son el Reino Unido, Irlanda y Francia, mientras que Portugal emerge como un mercado con un crecimiento relevante, representando aproximadamente el 2% del gasto total.

Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Salou, el municipio también consolidó en 2025 su crecimiento turístico más allá de los meses de verano, avanzando en la desestacionalización de la actividad turística. Con esto, "se refuerza su modelo basado en calidad, competitividad y proyección internacional".