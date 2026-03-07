El monumento franquista de la Batalla del Ebro cumple 60 años a la espera de la sentencia judicial para ser retirado: "No habrá un segundo referéndum"

De más de 30 metros de altura, visible desde muchos puntos de Tortosa y erigido ahora hace 60 años para recordar que el bando franquista ganó la batalla más sangrienta de la Guerra Civil española. El Monumento a la Batalla del Ebro, conocido en el sur de Catalunya como 'lo Monument', sigue en medio del río a su paso por la capital del Baix Ebre, ajeno a la voluntad de retirarlo de la Generalitat y a pesar de la Ley de Memoria Democrática.

Este junio se cumplirán seis décadas desde su inauguración, y antes, en mayo, se celebrará el décimo aniversario de la consulta popular celebrada en la ciudad, con una participación de menos del 30% de la ciudadanía de más de 16 años y con un 68% a favor de mantenerlo en su sitio. Pero de momento, ni leyes ni referéndums: lo que mantiene parada la retirada del mayor monumento franquista en Catalunya es el Tribunal Supremo.

"Ojalá sea en este mandato"

De momento nadie puede tocar el monumento, a la espera de la resolución judicial. El caso llegó a las máximas instancias españolas cuando el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) desestimó, en 2020, la descatalogación del elemento que había propuesto el Ayuntamiento de Tortosa con el objetivo de allanar el camino para su retirada. Ante esta decisión, y en medio de un largo proceso de apelaciones judiciales, Despierta España, un grupo de extrema derecha, elevó el caso al Tribunal Supremo.

Desde el Ayuntamiento de Tortosa miran a la Generalitat de Catalunya, atribuyendo al Departament de Justícia la responsabilidad de retirarlo. "Esto lleva muchos años; debemos esperar al pronunciamiento de la justicia, ojalá la retirada pueda ser en este mandato", afirma la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, en conversación con EL PERIÓDICO. Lleixà es la primera alcaldesa de ERC que hay en la ciudad desde 1939, cuando el último alcalde republicano fue fusilado por los franquistas. "Lo único que podemos hacer es presión a la Generalitat para que lo tenga todo preparado para cuando llegue la sentencia porque esto corresponde a Justícia". Fuentes de la conselleria también señalan al Supremo.

Lo que sí descarta Lleixà es una segunda consulta popular, después de la que hubo en 2016, y aprovecha para recordar la baja participación en las votaciones: "No, de ninguna manera, no habrá un segundo referéndum", apunta, y aclara: "No hace falta ni hablarlo, la ley de Memoria Democrática es muy clara; lo que hay que hablar es de lo que tenemos que hacer después de retirarlo: si reinterpretarlo y cuál sería el mejor puesto". Lleixà reconoce no tenerlo claro: "Todavía no tengo mi opinión lo suficientemente decidida, en el sentido de que pienso que no se tiene que olvidar lo qué pasó. No se trata de sacarlo sacarlo y no hacer nada".

Breve cronología

El Monumento a la Batalla del Ebro fue construido en los años 60 e inaugurado por el mismo dictador, Francisco Franco, en junio de 1966. Se hizo para conmemorar la Batalla del Ebro e, inicialmente, llevaba las inscripciones en recuerdo de los soldados del bando nacional caídos en el combate, que fue el más largo de la Guerra Civil. Llegados los años 80 se retiraron algunos elementos decorativos del Monumento, como el símbolo de la victoria o una inscripción; un proceso que se culminó en 2008 con la eliminación de los últimos mensajes.

En 2016 se realizó una consulta popular en Tortosa para saber la opinión de la ciudadanía: hubo un 29,73% de participación, contando a la población de 16 y 17 años, y el resultado fue meridiano: un 68% de los votantes optó por mantener el monumento en su sitio, frente a un 31% de personas que querían retirarlo. El resultado no era vinculante pero sirvió para tener alguna pista, por primera vez, sobre el parecer que tenía la ciudadanía.

La consulta popular de 2016 reveló que un 68% (con una participación del 30%) quería mantener el Monumento en su sitio. / Pau Gracià

A pesar del resultado, y emparándose en la Ley de Memoria Histórica de 2007 (precursora de la Ley de Memoria Democrática de 2022), la Generalitat de Catalunya estableció la fecha del 18 de julio de 2021, el 85º aniversario del inicio de la Guerra Civil, para arrancar definitivamente el monumento del fondo del río Ebro. La retirada, aseguraban, debía ser en verano, aprovechando el caudal bajo. Sin embargo, nueve días antes y ya con las máquinas preparadas, el Tribunal Contencioso Administrativo de Tarragona paralizó 'in extremis' las operaciones. La decisión cautelar daba respuesta al recurso presentado por el Col·lectiu per a la Reinterpretació del Monument a la Batalla de l'Ebre (COREMBE), y la juez reconocía que, si se destruía la estatua, no sería posible ninguna reinterpretación.

Así empezaba un largo periplo judicial, todavía sin resolución, que terminó en el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre lo que hay que hacer con el monumento franquista.

Espacio para la memoria

Paralelamente, el Ayuntamiento de Tortosa trabaja en un espacio de memoria en la ciudad para "vehicular todas las acciones de recuperación y de recuerdo de lo que pasó, que sirva de justicia y de reconocimiento de lo que sufrieron las familias y las personas, pero también de sensibilización a los más jóvenes", explica Lleixà,. La alcaldesa recuerda que, cuando se habla del período de la Guerra Civil y el franquismo, "no se habla de números sino de historias de vida que quedaron afectadas y que se silenciaron".

En este sentido, el consistorio ha aprobado la adhesión al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) un conjunto de municipios, consejos comarcales y asociaciones de las Terres de l'Ebre ligados a ese momento histórico y que gestiona lugares como el Poble Vell de Corbera d'Ebre (Terra Alta) y otros espacios de interpretación. Marta Brú, recientemente nombrada directora del COMEBE, celebra la ampliación de miembros (a Tortosa se le han sumado Móra d'Ebre, Benissanet y la comarca de la Ribera d'Ebre) y remarca que "es importante que más municipios vengan al consorcio para poder ampliar los espacios de memoria democrática".

Después de unos años "estancado" y sin dirección, ahora el COMEBE quiere abir una nueva etapa de impulso y reivindicar la memoria de uno de los períodos más importantes de la Guerra Civil: "Ahora es más necesario que nunca explicar hechos como la Batalla del Ebro y difundir la cultura de la paz", asegura Brú.