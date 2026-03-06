Tarragona recordará a Rodrigo Knafo en el 50 aniversario de su muerte por la represión policial durante una protesta

Juan Gabriel Rodrigo Knafo murió en la manifestación del 5 de marzo de 1976 celebrada en Tarragona para denunciar los Sucesos de Vitoria, que se había producido dos días antes. Según la versión oficial, el joven, de 19 años, huía de dos agentes de la policía cuando cayó al vacío accidentalmente desde una azotea de la calle Unió, en el centro de la ciudad. Su familia no se ha creído nunca la versión policial y pide que se esclarezcan las causas de su muerte.

Esta semana se han programado proyecciones de documentales y conferencias en el marco de la conmemoración del 50º cumpleaños de su defunción y dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Tarragona y el Arxiu Històric de memoria democrática. Como cada año, se ha organizado un acto este sábado para recordarlo.

El 3 de marzo de 1976, la policía disparó contra los obreros que celebraban una asamblea en la iglesia de san Francisco de Asís de Vitoria (País Vasco). La actuación policial se saldó con cinco víctimas mortales y más de setenta heridos. Dos días más tarde, 3.000 trabajadores que trabajaban en el montaje de la refinería decidieron manifestarse en Tarragona para protestar contra la represión policial de Vitoria y para mostrar su solidaridad con las víctimas.

A pesar de las "violentas y continúas" cargas policiales, unos centenares de manifestantes llegó hacia las cuatro de la tarde a la Rambla Nova. Entre ellos había Juan Gabriel Rodrigo Knafo, que fue perseguido por dos agentes hasta la azotea del edificio número 7 de la calle Unió, desde donde se precipitó mortalmente al vacío. En el acto de homenaje de 2024, sus familiares ya pidieron poder exhumar el cuerpo para esclarecer las causas de la muerte.

En septiembre de 2025, Junts, ERC, Comuns y la CUP presentaron conjuntamente una propuesta de resolución en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática para dignificar la muerte de Rodrigo Knafo. La aprobación de esta resolución permitirá volver a investigar los hechos para conocer las causas y también reparar su nombre y honor.

Cambio de lugar del homenaje por la lluvia

El homenaje se celebrará a las 12 del mediodía de este sábado al vestíbulo del Teatre Tarragona. La ubicación se ha cambiado por las previsiones de lluvia. El acto se enmarca en el Programa de Memoria Democrática de Tarragona, este año dedicado al tardofranquismo y la transición. Una vez se acabe el homenaje, los participantes se desplazarán hasta la calle Unió para hacer la tradicional la ofrenda floral, como cada año.

Previamente, esta semana ya se han celebrado conferencias y proyecciones de documentales, como por ejemplo, 'Las tres muertes de Teófilo del Valle', del guionista y director Manuel de Juan Navarro, o la conferencia debate 'La querella argentina', a cargo de Jacinto Lara Bonilla, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua).

Noticias relacionadas

Este viernes por la tarde también se ha programado la charla 'Las movilizaciones populares, la represión, el orden público y las fuerzas policiales en el marco del franquismo y la Transición', que irá a cargo de David Ballester Muñoz, historiador y autor de varios libros donde se trata el tema de la represión policial. El sábado, además, se hará la proyección del cortometraje de ficción Inor Ez (Nadie), dirigido por Eloi Beato, con motivo del quincuagésimo cumpleaños de la masacre de Vitoria.