Las plataformas de usuarios del tren critican que el Pla de Rodalies 2026-2030 "ignora" las líneas del Camp de Tarragona y el Ebro

Las entidades de usuarios del ferrocarril del sur de Catalunya denuncian que la actualización del Pla de Rodalies de Catalunya 2026-2030 deja "sin actuaciones relevantes" las líneas que dan servicio al Camp de Tarragona y a las Terres de l'Ebre. Hasta cinco plataformas de la provincia de Tarragona han publicado un comunicado este viernes, después de una reunión reciente con la Generalitat y Adif, que terminó "sin mejoras estructurales" para la demarcación.

Las plataformas Dignitat a les Vies, Propera Parada Valls, Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Trens Dignes a les Terres de l'Ebre y Promoció del Transport Públic lamentan, después de la reunión, que las líneas ferroviarias del sur de Catalunya "vuelven a quedarse fuera de las prioridades de inversión y planificación ferroviaria", lo que provoca que el Pla de Rodalies para los próximos años "ignora o retarda infraestructuras clave". La reunión de las plataformas contó con la presencia de la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el responsable de Adif en Catalunya, Ángel Contreras.

Entre las principales carencias del plan, las plataformas destacan la falta de "aumentos significativos de capacidad, especialmente en las de vía única" y de "una estrategia clara para mejorar el servicio ferroviario". Entre los ejemplos, echan de menos actuaciones relevantes en mejorar la fiabilidad de la R2 Sud, que llega hasta Sant Vicenç de Calders, y de las dos líneas territoriales, la RT1 y la RT2, que "continúan sin un plan real de desarrollo". Asimismo, las plataformas critican que tampoco hay actuaciones previstas en las estaciones de las líneas R13, R14 y R15 para construir pasos elevados o soterrados ni para prolongar los andenes para adaptarlos a los trenes largos.

Para más allá de las comarcas tarraconenses, las cinco plataformas también tienen demandas. La actuación para cuadruplicar las vías entre las estaciones de El Prat y Castelldefels resulta "urgentísima" para mejorar la conexión de Barcelona y el resto de Catalunya con el sur, pero lamentan que "se pospone para más tarde del 2030".

Un modelo "centrado en Barcelona"

Las plataformas también han criticado lo que, a su parecer, es "un modelo ferroviario todavía centrado en Barcelona" y su área metropolitana, que dejan "en segundo plano" las necesidades de la ciudadanía de Tarragona y el Ebro. "El planteamiento perpetúa un sistema ferroviario que, en la práctica, todavía responde a la lógica del Pla de Enllaços Ferroviaris de Barcelona de 1967, basado en una estructura radial centrada en la capital y con poca vertebración territorial", aseguran en el texto. Este modelo resulta "incompatible" con los objetivos actuales de movilidad sostenible, cohesión territorial y equilibrio de territorios.

Por todo esto, las entidades de usuarios del transporte ferroviario reclaman una revisión del Pla Rodalies para 2030 para que este incluya "una planificación real para las líneas del sur de Catalunya, con inversiones concretas que permitan mejorar el servicio ferroviario" en Tarragona, incluyendo el Priorat y la Terra Alta. Sin estas actuaciones, aseguran, el sistema ferroviario mantendrá las "desigualdades territoriales" y tendrá la demarcación tarraconense "en una situación de clara desventaja" con respecto a otras zonas del país.