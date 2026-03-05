Activado el plan Inuncat por el temporal marítimo en el Ebro y viento en Tarragona y Barcelona por la borrasca Regina

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este miércoles el Plan especial por riesgo de inundaciones de Catalunya (INUNCAT), en fase de alerta, por la previsión de lluvias abundantes que traerá la borrasca Regina. Este nuevo temporal de levante traerá lluvias abundantes, temporal marítimo severo y ventoleras a partir de este jueves, según las previsiones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Estas previsiones indican que por la mañana se iniciarán las precipitaciones en las Terres de l'Ebre, que se irán extendiendo después a gran parte del país. Será en las comarcas del noreste, especialmente en zonas elevadas, donde se prevé mayor lluvia (más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas), ha informado Protecció Civil en un comunicado.

También se prevé la posibilidad de olas superiores a 2,5 metros hasta el viernes al mediodía, un episodio que se iniciará en las comarcas del litoral sur y a partir del jueves a mediodía se desplazará al Alt y Baix Empordà. En el Alt Empordà las olas pueden superar los 4 metros.

También a partir de este jueves se prevén rachas fuertes de viento (más de 72 km/h) en zonas de las comarcas del Camp de Tarragona, Penedès y Barcelona, especialmente las cercanas a la costa.

Protecció Civil de la Generalitat pide extremar las precauciones, seguir las previsiones meteorológicas y no ponerse en situaciones de riesgo, sobre todo alejándose de ríos, rieras y barrancos, aunque no llueva, y no cruzándolos en ningún caso aunque lleven muy poca agua.