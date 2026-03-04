Tortosa y otras ciudades amuralladas del Mediterráneo exploran una alianza transnacional para impulsar una candidatura a la UNESCO

Tortosa quiere que sus murallas sean consideradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO). Desde hace poco más de un año, la ciudad del Ebro está impulsando, junto a cuatro ciudades más del resto del Estado, una candidatura para presentar su extenso patrimonio en materia de fortificaciones como una solicitud al ente internacional. El Departament de Cultura de la Generalitat, responsable de la carpeta catalana de la propuesta, se marca el año 2027 para elevar la candidatura y señala como punto a favor que sería el primer bien patrimonial de estas características en la Lista de la UNESCO.

Las ciudades de Palma de Mallorca y Eivissa, en las Islas Baleares; Cartagena, en Murcia; y Melilla, además de Tortosa, firmaron a finales del mes de enero un acuerdo conjunto para impulsar las acciones relativas a la candidatura a la UNESCO. El pacto de ciudades, realizado en la feria del turismo Fitur, en Madrid, representaba el primer paso firme para oficializar el proyecto, que todavía tiene la puerta abierta para que ciudades como Maó y Es Castell (Menorca) puedan sumarse.

El denominador común de estas poblaciones es el extenso patrimonio en forma de murallas y fortificaciones hispánicas del arco mediterráneo: en Tortosa destacan más de 6 kilómetros de muralla en su centro histórico que realzan la ciudad como un destino cultural. Recintos como las Avançades de Sant Joan, el castillo de Tenasses o los fortines de Orleans y de Bonet, en plena restauración, son las credenciales que presenta la capital del Baix Ebre, encabezadas por el Castell de la Suda, originario de la época en la que la ciudad era musulmana.

Con restos arqueológicos de gran valor, como la presencia de un cementerio musulmán, una judería casi intacta o un polvorín, la Suda de Tortosa destaca por haber sido, en la época medieval, residencia de los Montcada, los caballeros templarios o el rey Jaume I. A día de hoy, el castillo acoge un Parador Nacional de Turismo, uno de los pocos de Catalunya y el único en las comarcas de Tarragona; y cuenta con unas importantes vistas sobre el Delta del Ebro y el conjunto histórico-artístico de la ciudad. "Somos un diamante en bruto", explica la alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, en conversación con este periódico.

Un largo proceso

La firma con las otras cuatro ciudades del Estado es "el primer paso para poder iniciar los trámites para ser candidatos de forma conjunta, el proceso es largo y esto nos permite tener una marca", valora Lleixà. Estas cinco ciudades pioneras son las que tenían más clara la propuesta, todas con patrimonios de valor incuestionable que ayudan a explicar todo un sistema defensivo y urbano del Mediterráneo de una época muy concreta, aunque plazas fuertes como Es Castell y Maó también se apresuran a sumarse al pacto. La alianza busca "avanzar en la recuperación del patrimonio histórico y conseguir el reconocimiento que nos merecemos por nuestro papel en la historia, lo que nos debe permitir una gran proyección turística y un importante desarrollo económico", realzan desde la ciudad.

En este último año las ciudades han trabajado en la definición de los respectivos proyectos, la creación de un comité científico de la candidatura y la formalización de la adhesión a través de los respectivos plenos municipales. Ya en junio del año pasado, se anunció la intención de crear una asociación entre las ciudades interesadas para promover la candidatura y gestionar el Patrimonio Mundial en un futuro, si fuera necesario. En este proceso, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura, tiene un papel importante, al ser las autonomías las responsables de elevar las candidaturas al Gobierno español.

Fuentes del Departament explican a EL PERIÓDICO los próximos pasos: mientras el comité científico está trabajando en la formalización del expediente para poder solicitar la inclusión a la Lista Indicativa del Estado a la UNESCO, a través de las comunidades autónomas correspondientes, a lo largo de los años 2026 y 2027 se realizará la toma de datos, la justificación del valor excepcional del bien (VUE) y su autenticidad e integridad. La voluntad, indican, es presentar las conclusiones en 2027, a partir de un informe preceptivo y vinculante del Departament de Cultura, paso previo para que la Generalitat lleve la propuesta al Gobierno.

Apuesta internacional

En ese momento, la candidatura podría coger un tono internacional, ya que Lleixà indica que "debe ser transnacional". Ciudades de países de la riba occidental del Mediterráneo, como Túnez, Argelia, Marruecos y Malta también podrían unirse a la empresa y competir de forma conjunta: "Esto significaría tener una candidatura muy fuerte de la Mediterránea, que le daría solidez". Y de paso, explicaría mejor el legado de las civilizaciones medievales en un contexto histórico como la edad media en el sur de Europa y el norte de África.

La Generalitat está al corriente de las gestiones realizadas a día de hoy y se muestra abierta a prestar asesoramiento y apoyo técnico a Tortosa si así lo solicita el Ayuntamiento. Desde el Servicio de Patrimonio Arqueológico de la Dirección General del Patrimonio Cultural, responsable de coordinar las actuaciones vinculadas con la UNESCO, rechazan por el momento hacer cualquier valoración sobre la idoneidad de la candidatura tortosina porque no disponen todavía de la información técnica necesaria. Sin embargo, y a pesar de "las dificultades que existen a la hora de justificar y tramitar una candidatura a día de hoy", el ente sí que señala "dos hechos positivos a la hora de preparar la redacción de una futura candidatura", como son "que el VUE no está representado en la Lista del Patrimonio de la UNESCO y que sería un bien seriado, transnacional, que podría ser presentado por un estado parte que no fuera el español".

Desde Tortosa, el Ayuntamiento se toma la apuesta internacional como la excusa para poner su patrimonio al día. Este mes de febrero se iniciaron las obras de museización de las Avançades de Sant Joan i del fortín de Orleans, valoradas en casi 240.000 euros de los Fondos Next Generation, lo que permitirá tener "un museo al aire libre". Otras actuaciones previstas en la ciudad, por parte de varias administraciones, son la apertura de unas galerías subterráneas o la adecuación del Parador Nacional de Turismo de la Suda, con inversiones millonarias. Lleixà quiere aprovechar el interés suscitado sobre el patrimonio de la ciudad con la UNESCO para revalorizarlo "como se merece": "El patrimonio se tiene que preservar y proteger; y la candidatura nos puede ayudar en una apuesta así", explica la alcaldesa. El proceso será largo y nadie sabe si el ente internacional dará luz verde a la solicitud de Tortosa y otras ciudades, pero por lo menos habrá propiciado una actualización de su patrimonio.