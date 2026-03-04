Mar Lleixà (ERC), nueva alcaldesa de Tortosa: "Antes de acabar el 2026 tendremos la ZBE activa en el centro"

Mar Lleixà (Tortosa, 1969), de ERC, se convirtió el pasado mas de enero en la nueva alcaldesa de Tortosa, en virtud de un pacto con la coalición Movem Tortosa-PSC, tomando el relevo de Jordi Jordan, que había sido alcalde desde el 2023. El pacto de izquierdas sirvió para desbancar a Junts, partido ganador de las elecciones y que llevaba gobernando la ciudad desde el 2007.

¿Cómo está Tortosa cuando usted se convierte en alcaldesa?

La Tortosa del 2026 es una ciudad que ha cambiado mucho a raíz del pacto de gobierno de izquierdas firmado con Movem-PSC. Ha habido un cambio en la alcaldía después de 16 años de una ciudad gris y apagada, y buscábamos una ciudad más viva y conectada con la gente, más abierta e igualitaria. Este es nuestro proyecto de ciudad.

¿Qué valoración hace de los pactos con Movem-PSC y la CUP? ¿Cómo será el año y poco que le queda?

Hacemos una valoración buena del pacto de gobierno, es una apuesta sólida, nos encontramos en un buen momento. Tenemos proyectos estratégicos de ciudad, como las primeras guarderías municipales de Tortosa, las políticas sociales, de vivienda y de servicios a las personas y de relación con el río Ebro. Hemos vuelto a poner sobre la mesa el proyecto del tercer puente y tenemos el Pla de Barris y Viles por aplicar, con el tercer proyecto mejor valorado de Catalunya y 25 millones de euros, la aportación más grande que hemos recibido nunca. Esto nos permitirá una regeneración de nuestra Ciutat Històrica, por lo tanto, es un reto de presente pero también de futuro.

Recientemente se han vivido episodios de fuerte viento y el paso de las Danas por las Terres de l'Ebre. ¿Las ayudas recibidas son suficientes?

La última Dana afectó gravemente los caminos porque las formas de llover no son las mismas, es una realidad, necesitamos la ayuda de las otras administraciones para poder hacer frente a las reparaciones. Las subvenciones son un tema delicado, necesitamos una apuesta, sea de la Generalitat, del Estado español o de los dos, pero tienen que ser ágiles.

¿Se sienten abandonados, en este sentido?

No diría abandonados pero sí que falta una apuesta más firme. Los municipios no tenemos recursos para atender todas las necesidades. Si no, te sientes imposibilitado para dar respuesta a las necesidades de la gente.

El Ayuntamiento de Tortosa ha activado recientemente varios proyectos para mejorar la relación con el río Ebro: ¿la ciudad vive de espaldas al río?

Sí, pienso que la ciudad ha vivido de culo al río. Se tiene que dar más importancia a la fachada fluvial, poner en valor el Ebro es una asignatura pendiente de Tortosa. Ahora hemos empezado esta actuación que reordenará el tráfico, hemos puesto la semilla de una zona de ocio y comercios. Y también pondremos en valor el Mercado Municipal. Como siempre, con el objetivo de hacer una ciudad más amable y que invite a pasear.

Siempre ha defendido la retirada del Monumento de la Batalla del Ebro, que este año cumple 60 años desde que fue instalado por los franquistas. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento para facilitarlo?

El Monumento se encuentra en un proceso judicializado ya desde hace más de 6 años. Tenemos que esperar al pronunciamiento, ojalá sea en este mandato. La presión que podemos ejercer es la propia de un ayuntamiento a la Generalitat para que lo tengan todo preparado para cuando llegue la sentencia. De hecho, en su día ya se paró cuando estaban las máquinas preparadas. Sé que en este momento, estaba prevista una partida económica en los presupuestos para retirar el Monumento.

En su opinión, ¿qué se tendría que hacer con el Monumento después de retirarlo?

Todavía no tengo mi opinión lo suficientemente decidida, en el sentido de que pienso que no se tiene que olvidar [lo qué pasó]. No es sacarlo y no hacer nada, porque también forma parte de la memoria, de saberla explicar y de tener elementos. No podemos borrar estas páginas de la historia, porque seguramente si no lo explicamos nosotros no se explicará en ninguna parte.

En la entrevista, Lleixà (ERC) habla de movilidad, urbanismo, memoria democrática y el catalán. / Pau Gracià

¿Cree que hablar del Monumento o del hecho de retirarlo puede dar alas a la extrema derecha?

Se tiene que hablar de todos los temas, porque en esta vida, o tienes tu discurso, o te lo hacen los otros; y muchas veces es peor porque se manipula. Lo vemos con Donald Trump. Tenemos que estar muy atentos a lo que estamos viendo, que nos puede parecer muy lejos y no lo está tanto.

A pesar de que en las Terres de l'Ebre el uso del catalán es el más alto de Catalunya, usted ha impulsado la nueva concejalía de Lengua Catalana. ¿Qué se pretende conseguir?

Tenemos las puntuaciones más altas de uso del catalán pero vemos que últimamente lo hemos ido perdiendo, y es nuestro deber de preservar nuestra lengua y nuestro dialecto. La apuesta son políticas transversales, que antes ya hacíamos pero que estaban más diluidas. Son acciones de comercio, de deportes, de educación, de salud, etc., acciones que se tienen que interiorizar. Tenemos que preservar la lengua como vehículo de expresión y de identidad.

¿Pedirán una segunda subvención para aplicar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), después de perder la primera por el cambio de parecer de la Generalitat?

Fue una sorpresa porque teníamos un primer comunicado oficial diciéndonos que no hacía falta la ZBE, y de hecho habíamos renunciado a una subvención. Ahora esperamos que haya otras convocatorias para podernos presentar; y si no, empezaremos haciendo acciones con recursos propios. Retomaremos el estudio inicial y las reuniones para ver cómo lo aplicamos. Pero sobre todo, insistimos a la Generalitat para que abra otra línea de subvenciones, como mínimo para aquellos ayuntamientos que tuvimos el cambio.

¿En qué zona de la ciudad se tenía que aplicar y cuál es el calendario?

Estará en el centro, estamos acabando de determinar si el Hospital Verge de la Cinta entra o no, puesto que es de referencia en el territorio y para llegar a él hay que cruzar la ciudad; y hay un barrio, por ejemplo, que hemos decidido que salía de la ZBE, que es Ferreries. Solo se nos pide empezar a aplicarla este año y en esto soy optimista: antes de acabar el 2026 tendremos la ZBE activa en el centro, aunque no sea completamente aplicada.

¿Se presentará a las elecciones municipales del 2027?

Me gustaría, puesto que después de haber pasado por la alcaldía, querría ser la cabeza de lista de ERC, siempre que en el partido me hagan confianza. Y revalidar el cargo, porque significaría que hemos sabido llegar a esta Tortosa más abierta, igualitaria y conectada, pero sobre todo poniendo a las personas en el centro.