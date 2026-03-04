El Govern destinará 12 millones de euros a mejorar el firme de la red viaria de Tarragona y las Terres de l'Ebre

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Govern invertirá casi 12 millones de euros en la mejora de 45 kilómetros de hasta siete carreteras de su titularidad en las comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Esta inversión forma parte de un paquete de cerca de 50 millones de euros para la renovación del firme de más de 300 kilómetros de carreteras en toda la red viaria catalana.

El firme de la carretera corresponde a la estructura de capas de varios materiales, como asfalto, grava o cemento, que se construye sobre el terreno para soportar el tráfico y asegurar la seguridad y confortabilidad de la circulación en las vías. La actuación de Territori se enmarca dentro del Programa de Ferms Sostenibles, que prevé una inversión de 250 millones de euros en los próximos 3 años, según ha revelado este miércoles el departamento.

En concreto, las carreteras que se mejorarán en las comarcas tarraconenses son: el tramo de la C-221 en Batea (Terra Alta); el de la C-42 entre L'Aldea y Tortosa; el de la TP-7013 situado entre Vilaplana – la Selva del Camp (Baix Camp); el de la C-422 entre Constantí y la Selva del Camp; el de la C-37 entre Valls y Alcover (Alt Camp); el de la T-721 en Constantí (Tarragonès); y el de la la T-240 entre la Bisbal del Penedès y Llorenç del Penedès (Baix Penedès). En total, en toda la provincia de Tarragona se actuará en 45 kilómetros con una inversión concreta de 11.883.443,15 euros.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicado que "se está doblando la inversión destinada al mantenimiento y la mejora de los firmes de las carreteras de la Generalitat, de forma que revertimos el déficit que se había producido", mediante unas actuaciones que tienen "la seguridad y la descarbonización como ejes principales". En un comunicado de la Generalitat, Panque ha afirmado que las obras permitirán "garantizar un estado óptimo de la red viaria y contribuirán a una mejora de la seguridad viaria". Estas actuaciones se enmarcan dentro de las políticas del Govern para reducir la siniestralidad en las carreteras.

Además de mejorar las condiciones de seguridad y de confort en la conducción y de favorecer las comunicaciones viarias, las obras permitirán reducir la huella de carbono, ya que se aplicarán técnicas y materiales más sostenibles respecto a los tratamientos convencionales. En este sentido, “se prevé una reducción de más de 25% de las emisiones de dióxido de carbono”, ha puesto en valor la consellera Paneque. Así mismo, “se aplican materiales reciclables y se siguen criterios de reducción de consumo energético, de economía circular, de ciclo de vida y de compensación de emisiones”.