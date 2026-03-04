La Fira de l'Ocupació 2026 de Tarragona bate un nuevo récord con más de 100 empresas y miles de participantes

La Cambra de Comerç de Tarragona prevé una nueva edición récord de la Fira de l'Ocupació, con miles de personas participantes y más de 100 empresas, más que nunca, en la próxima edición, que tendrá lugar el 12 de marzo, de las 9:30 a las 14:30 horas, en el Recinte Firal. Así lo dio a conocer el ente cameral, a través de su presidenta, Laura Roigé, que ha reivindicado la feria ocupacional como un modelo de éxito que garantiza la presentación de ofertas y demandas de trabajo, tanto para empresas como para profesionales y trabajadores.

Desde la Cambra de Tarragona remarcan que nunca se había superado la cifra del centenar de empresas que participarán en la próxima edición, y señalan que el objetivo es contratar a 700 personas en una iniciativa "fuertemente arraigada al territorio". En la pasada edición ya se batieron récords, con 90 empresas y más de 4.000 participantes.

"La fórmula de las Fires de l'Ocupació de la Cambra, que se ha convertido en la principal plataforma laboral del sur de Catalunya, es sencilla: se trata de poner en contacto a empresas que necesitan contratar con personas que buscan trabajo o que quieren cambiar las que ya tienen", explican desde el ente cameral. En la organización se ha puesto en contacto a ambas partes para "un formato ágil y un espacio físico bien estructurado, que favorezca los contactos, reuniones e intercambios de información".

En la página web de la Cambra de Comerç hay una relación detallada de las empresas que tomarán parte en la Fira del día 12, así como los perfiles profesionales que se buscan, que son "muy variados atendiendo al carácter multisectorial de la Fira". El evento se complementará con una charla motivacional práctica, 'Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo', impartida por el comunicador Óscar Martínez.

La Generalitat de Catalunya, el Port de Tarragona, la Federació AEHT y ASESA son los grandes patrocinadores de la Fira de l'Ocupació de Tarragona, a los que en esta edición también se suma la Diputació de Tarragona.