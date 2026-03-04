Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTurquíaRota MorónIris DenaMacbook NeoInditexRosalíaMeteocatPedro SánchezSant AdriàHospital Can RutiKit supervivenciaFreixenet
instagramlinkedin

Sucesos

Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

El tramo está limitado a una velocidad de 120 km/h. El conductor también es investigado por un delito de conducción temeraria

Imagen captada por el radar de la A-27 entre Tarragona y Valls.

Imagen captada por el radar de la A-27 entre Tarragona y Valls. / Mossos

Jan Magarolas

Jan Magarolas

Tarragona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han denunciado administrativamente a un hombre de 25 años por conducir por la carretera A-27 entre Tarragona y Valls a alta velocidad y sin el permiso de conducir. La policía catalana también lo investiga por un delito de conducción temeraria.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar este pasado martes a las 10:46 horas de la mañana, cuando un radar interceptó un vehículo a 220 km/h en la A-27, en un tramo con una limitación de 120 km/h. La foto del radar fue tomada en el punto kilométrico 24,2 en dirección a Tarragona.

A raíz de esto, los mossos han denunciado al conductor por conducir a una velocidad mucho más alta de lo permitido. Desde el cuerpo señalan aunque el conductor superó el límite de velocidad, la infracción no alcanzó los márgenes fijados por la ley para constituir delito, por lo que fue tramitada por la vía administrativa y no la penal.

Noticias relacionadas

El conductor también ha sido denunciado por conducir sin el permiso reglamentario y lo investigan por un delito de conducción temeraria.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  2. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  3. El 84% de las pasajeras de taxi se sienten más seguras al pedirlo por una app y tener identificado al conductor
  4. La automovilística china Chery se instalará en el parque empresarial Arboretum2 de Cornellà en otoño de 2026
  5. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  6. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  7. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  8. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

El Macba busca nuevo director: el museo convoca el concurso para cubrir la plaza de Elvira Dyangani Ose

El Macba busca nuevo director: el museo convoca el concurso para cubrir la plaza de Elvira Dyangani Ose

Olivier Assayas estrena 'El mago del Kremlin': Putin "encarna lo más malvado de la política moderna"

Olivier Assayas estrena 'El mago del Kremlin': Putin "encarna lo más malvado de la política moderna"

Quién es quién en la guerra de Irán: los países afectados y sus aliados

Quién es quién en la guerra de Irán: los países afectados y sus aliados

Robles recibe en Defensa al embajador de EEUU en medio de una gran inquietud de los militares por los vetos de Trump

Robles recibe en Defensa al embajador de EEUU en medio de una gran inquietud de los militares por los vetos de Trump

10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en marzo

10 películas de estreno en salas que no te puedes perder en marzo

El momento en que un submarino estadounidense hunde a un buque de guerra iraní en Sri Lanka

¿Quién debería comprar un híbrido enchufable (PHEV) en 2026?

¿Quién debería comprar un híbrido enchufable (PHEV) en 2026?