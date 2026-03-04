Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

Los Mossos d'Esquadra han denunciado administrativamente a un hombre de 25 años por conducir por la carretera A-27 entre Tarragona y Valls a alta velocidad y sin el permiso de conducir. La policía catalana también lo investiga por un delito de conducción temeraria.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar este pasado martes a las 10:46 horas de la mañana, cuando un radar interceptó un vehículo a 220 km/h en la A-27, en un tramo con una limitación de 120 km/h. La foto del radar fue tomada en el punto kilométrico 24,2 en dirección a Tarragona.

A raíz de esto, los mossos han denunciado al conductor por conducir a una velocidad mucho más alta de lo permitido. Desde el cuerpo señalan aunque el conductor superó el límite de velocidad, la infracción no alcanzó los márgenes fijados por la ley para constituir delito, por lo que fue tramitada por la vía administrativa y no la penal.

Noticias relacionadas

El conductor también ha sido denunciado por conducir sin el permiso reglamentario y lo investigan por un delito de conducción temeraria.