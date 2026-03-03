El Vendrell registra un 19% menos de delitos en 2025 y lo atribuye al "incremento de efectivos y la coordinación policial"

Los datos hablan por sí solos e indican que El Vendrell redujo en 2025 un 19,2% los hechos delictivos. Las cifras policiales señalan que los delitos registrados en 2025 fueron menos de 3.000 y que la ciudad encadena tres años seguidos de descenso de la criminalidad. Así se ha revelado este martes después de la junta local de seguridad en la capital del Baix Penedès, en la que han tomado parte el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

Según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, el año pasado hubo un total de 2.796 hechos delictivos en El Vendrell, lo que supone una importante reducción respecto al 2024, cuando fueron 3.462 infracciones penales. Los delitos contra el patrimonio (hurtos y robos) es la tipología de crimen con más presencia en la ciudad y la que experimenta una reducción más significativa frente a anteriores años: pasaron de los 3.107 casos en 2023 a los 2.089 en 2025 (un 32% menos). Por contra, sí que han aumentado un 35% las agresiones sexuales, siguiendo la tendencia del resto de la provincia de Tarragona.

La realidad de los datos contrasta con la percepción ciudadana, donde los vecinos aseguran sentirse "inseguros" debido a los hurtos y agresiones en las calles, especialmente en el centro histórico.

Las "dos esferas"

Prieto ha participado este martes en la junta local de seguridad celebrada en el Ayuntamiento: "Los datos de 2025 confirman una tendencia muy positiva, El Vendrell es hoy un municipio más seguro y se sitúa entre los municipios catalanes dónde más ha bajado la delincuencia este año", ha dicho el delegado del Gobierno en Catalunya. Prieto ha explicado que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan "en dos esferas: la cotidiana y la estructural", en estrecha coordinación con los Mossos d'Esquadra. "Para tener seguridad en la calle hace falta presencia cotidiana y desmantelar redes", ha afirmado.

En este sentido, los cuerpos policiales estatales han realizado 10 operativos conjuntos con los Mossos, que han comportado más de 100 inspecciones administrativas, 324 controles y la detención de 33 personas. Prieto también ha resaltado "la lucha contra la multirreincidencia", señalando que en 2025 se produjeron cuatro detenciones en El Vendrell por infracciones de la Ley de Extranjería, del total de 21 expulsiones en la provincia por multirreincidencia.

En el repaso del resto de delitos destacados, se ha señalado que las infracciones penales se han reducido un 5,8% en 2025. Por tipologías, los robos con fuerza han bajado un 14,8%, pasando de los 426 en 2024 a los 363 en 2025; los robos con violencia y/o intimidación se han reducido en un 23,5% pasando de los 132 a los 101; y los hurtos se han reducido también en un 3,5%, pasando de los 509 a los 498. Otros datos significativos que se han puesto sobre la mesa han sido el descenso del 14,6% en la accidentalidad (130 hechos en 2024 y 111 en 2025); la reducción de 12% de los atropellos (de 33 a 29) y la bajada de los delitos contra la seguridad viaria un 13,6% (de 191 a 165).

La estrategia municipal

El alcalde Kenneth Martínez (PSC) ha destacado la mejora de los datos y lo ha atribuido a "la estrategia de una estrecha colaboración entre todos los cuerpos de seguridad, la ampliación de plantilla de la policía local y dotarla de más recursos materiales". El modelo de seguridad municipal, ha explicado Martínez, se basa en la coordinación operativa en los dispositivos conjuntos específicos y actuaciones coordinadas en ámbitos, por ejemplo, como el top manta. Según datos proporcionados por el Ayuntamiento del Vendrell, la policía local cuenta con un centenar de agentes y unidades específicas de especialización.

Desde el gobierno municipal se ha señalado la combinación de "la prevención, la intervención y la investigación" como estrategias fundamentales que explican los buenos resultados y que "deben permitir seguir avanzando en la reducción de los hechos delictivos" en El Vendrell.

Además de Martínez, Prieto y Trapero, en la junta local de seguridad del Vendrell de este martes también han participado el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano; la Subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero; y la directora de los Servicios Territoriales de Interior en el Penedès, M. Lourdes Sánchez, así como mandos de los diferentes cuerpos de seguridad.

Otros delitos y videovigilancia

Entre las actuaciones más destacadas con presencia en la ciudad, Prieto ha citado la Operación Pretoria, una investigación de la Guardia Civil sobre un grupo en línea donde se compartía pornografía infantil y que se saldó con cuatro detenidos, uno de ellos en el Vendrell. El delegado también ha advertido de delitos como el 'vishing', consistente en estafas telefónicas haciéndose pasar por bancos u organismos oficiales: en El Vendrell las diferentes operaciones contra este tipo de delito en 2025 se saldaron con cuatro detenidos y más de 26.000 euros estafados.

Una de las principales medidas previstas por el consistorio del Vendrell para este 2026 es la implantación de una red de videovigilancia en 45 puntos del municipio, con tecnología avanzada. "Vamos en la buena dirección pero no es suficiente, la red de cámaras de videovigilancia nos ayudará a continuar reduciendo los hechos delictivos en el Vendrell”, ha dicho el concejal de Seguridad, Christian Soriano.