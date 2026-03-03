El Port de Tarragona aprueba una inversión privada de 43 millones para la modernización de la cadena logística del cereal

El Port de Tarragona ha aprobado cinco concesiones para la creación de almacenes destinados a productos agroalimentarios y una concesión para construir y prestar el servicio de transporte horizontal de sólidos libremente mediante un sistema de cintas transportadoras. Las seis autorizaciones supondrán una inversión privada de 43,77 millones de euros, que permitirá sumar 40.156 m² de espacio de almacenamiento y permitirá mover 1,5 millones de toneladas mas en el año de productos agroalimentarios.

Según ha anunciado el Port en un comunicado, las inversiones aprobadas supondrán la construcción de tres nuevos almacenes en el muelle de Castella y de un nuevo almacén en el muelle de Aragó. En este muelle, además, se reformará una nave existente para adaptarla a las necesidades de almacenamiento de los agroalimentarios libremente.

Las concesiones aprobadas se engloban dentro de un paquete de inversiones privadas previstas de 53,23 millones de euros, del cual quedan pendientes de aprobar una sexta concesión para la construcción de almacenes y una segunda concesión para la creación de un sistema de cintas transportadoras. Para el port de Tarragona la importancia de estas inversiones "no es solo el incremento de los espacios para el almacenamiento de cereales y otros productos agroalimentarios, sino la modernización que estos aportarán a toda la cadena logística". Además, dos de los nuevos almacenes priorizarán la entrega y expedición de las mercancías por vía férrea, hecho que permitirá reducir el número de camiones y de emisiones de CO₂.

La optimización de las operativas también se conseguirá gracias a los sistemas de transporte horizontal de mercancías entre los barcos y los almacenes. El hecho de disponer de la red de cintas transportadoras agilizará el proceso de desestiba, puesto que estos sistemas presentan velocidades de transporte mínimas de 1.000 toneladas por hora, unos valores muy por encima de los rendimientos que se logran mediante el camión en condiciones normales.

Las nuevas concesiones en el muelle de Castella se han adjudicado a las empresas estibadoras Euroports, Ership y Noatum, por unos importes de 8,8 MEUR, 3,4 MEUR y 15,9 MEUR respectivamente, por un plazo de 40 años. En el muelle de Aragó, las adjudicatarias han sido Ership y Aralogic, por 4,8 millones de euros a 32 años y 10,1 millones a 40 años, respectivamente.