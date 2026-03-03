Los Mossos detienen a tres personas en Tarragona relacionadas con un robo en el interior de un vehículo

Agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Tarragona detuvieron este pasado sábado a tres personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Se trata de dos hombres, uno de 22 años y otro de 42; y de una mujer de 45 años.

Según explica la policía catalana en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 08.15 horas cuando una patrulla de paisano y con vehículo no identificado tuvo conocimiento que se había denunciado un robo con fuerza en el interior de un vehículo en la calle Riu Llobregat, en el barrio de Campclar y cerca de la comisaría de Tarragona.

Varias patrullas se desplazaron al lugar después de que un testigo informara que, desde la terraza de su casa, había visto a dos hombres y una mujer manipulando el interior de un vehículo y rompiendo la ventana delantera. Estos, al recriminarlos la acción, huyeron del lugar corriendo. Al llegar la patrulla, el testigo les facilitó la descripción física de los sospechosos y, gracias a esta información, una hora más tarde localizaron a un hombre, acompañado de dos personas más, que coincidían plenamente con la descripción.

Una vez identificados, comprobaron que a los tres individuos les constaban numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y, además, durante el cacheo se les localizaron "joyas de dudosa procedencia", explican los Mossos. Durante el transcurso de la intervención, la policía supo que durante la noche anterior dos vehículos más habían sido saqueados.

Gestiones posteriores de la investigación permitieron relacionarlos con los hechos ocurridos la noche antes, por lo cual los detuvieron como autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo.