El sector turístico de Tarragona y el Ebro, preocupado por la "inestabilidad" que generan los conflictos bélicos

Preocupación en el sector turístico de la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre por los actuales conflictos bélicos a un mes de Semana Santa. A pesar de las "buenas sensaciones" en las primeras ferias internacionales, la presidenta de la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha afirmado que esperaban un "año de tranquilidad y de continuidad" respecto al 2025, pero que no saben los cómo afectarán los últimos acontecimientos. "Crean inestabilidad en el mundo y, por lo tanto, esta inestabilidad siempre tiene efectos en el ámbito turístico", ha dicho en la inauguración de la 3ª edición de TurisMarket en Reus, este lunes. El salón de referencia para los profesionales de la hostelería de Tarragona reúne más de 120 expositores y más de 60 ponencias.

Cabré ha explicado que las perspectivas de la cara a la campaña turística de este 2026 eran de un año de "continuidad" y "tranquilidad" hasta hace unos días. "Las primeras ferias internacionales han sido buenas, los turoperadores nos trasladan buenas sensaciones, el aeropuerto de Reus está con mucha actividad y creciente y, por lo tanto, todo esto se traslada después en pernoctaciones en la zona", ha indicado.

Con todo, los conflictos bélicos recientes han creado "inestabilidad" y, esto, ha afirmado, "siempre genera y tiene efectos en el ámbito turístico". La presidenta de la FEHT ha apuntado que es "muy pronto" para saber cómo les afectará. "Somos prudentes porque estamos siempre a la expectativa de si se produce algún acontecimiento que no dependa directamente del ámbito turístico, pero sí que tiene un impacto directamente", ha añadido.

Más de 120 expositores

La tercera edición de TurisMarket ha arrancado este lunes por la mañana y se alargará hasta este martes con más de 120 expositores, entre los cuales hay empresas, proveedores y profesionales del territorio. Cabré ha señalado que el crecimiento de la feria, que nació con unos 60 expositores y 30 ponencias el 2024. "Si TurisMarket crece es porque es útil; en solo tres años, se han doblado el número de expositores y casi se ha duplicado el programa de contenidos", ha subrayado Cabré, que ha celebrado que el salón se ha "consolidado como un acontecimiento de referencia" para el sector.

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Catalunya (CONFECAT), Santiago Garcia-Nieto, que ha sido el encargado de inaugurar la feria, ha destacado que el turismo es un sector "estratégico" y un motor "indispensable" para Catalunya, puesto que, sostiene, genera "ocupación, riqueza y cohesión territorial". A la vez, ha puesto de relieve que en Tarragona representa el 26% del PIB provincial y el 28,5% de las personas afiliadas a la Seguridad Social. "No son solo números, sino puestos de trabajo, familias y prosperidad para el territorio", ha comentado.

"Es una feria muy relacional"

Durante las dos jornadas, el espacio ferial acoge empresas vinculadas a la alimentación, la equipación, los servicios, la digitalización, la sostenibilidad, el diseño, la tecnología y la innovación aplicadas al turismo y a la hostelería. Además, el programa incluye conferencias, demostraciones y sesiones prácticas que abordan cuestiones como la eficiencia energética, la transformación digital, la optimización de procesos y las nuevas tendencias del mercado.

Entre los expositores hay la empresa Diexca, creada el 1973 y con sede en la Canonja (Tarragonès). La compañía se dedica a la distribución de bienes y servicios para la hostelería, pastelerías, panaderías y heladerías. Su gerente, Josep Canadell, ha explicado que participan a TurisMarket desde la primera edición y que intentan llevar las últimas novedades. Este año, han expuesto sus productos sin gluten y sin lactosa. "Nuestra previsión es encontrarnos con todos nuestros clientes antes de arrancar la temporada de verano; por nosotros es una feria muy relacional, donde te encuentras y mantienes aquella relación que te permite continuar trabajando durante muchos más años", ha afirmado.