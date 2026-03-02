Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra de la nueva línea de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona

Varios consejos comarcales y entidades del territorio se han mostrade en contra asegurando que afectaría a la salud, al medio ambiente y a los agricultores

PREVIA | Recogidas casi 3.000 alegaciones contra el proyecto de la MAT entre Tarragona y Aragón en dos días

Manifestantes en contra de la MAY (línea de Muy Alta Tensión) entre Aragón y Tarragona.

Manifestantes en contra de la MAY (línea de Muy Alta Tensión) entre Aragón y Tarragona. / ACN

ACN

ACN

Entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados han presentado 14.421 alegaciones contra el proyecto de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Aragón y Tarragona. La Plataforma No a la MAT Catalunya – Aragó cree que la cifra todavía podría ser más alta, teniendo en cuenta que solo se recogen el número de recursos facilitado desde los agentes que han trabajado juntos. La misma entidad había conseguido casi 3.000 alegaciones a los dos días.

Destacan que la gran cantidad de alegaciones presentadas evidencia "la oposición" del territorio a esta iniciativa. Entre las reclamaciones destacan los consejos comarcales del Priorat, el Baix Camp y la Terra Alta, y una veintena de ayuntamientos. También se han mostrado en contra la DOQ Priorat, las DO Montsant y Terra Alta, Unió de Pagesos, el GEPEC y Prioritat.

En declaraciones a la ACN, el portavoz de la plataforma, Axel Baiget, ha insistido que la cantidad de alegaciones "da un mensaje bastante claro a Red Eléctrica y al Govern". Baiget ha dicho que no quieren una "reformulación del proyecto", sino la "nulidad". Ha recordado que el impacto que tendría la línea sobre el "medio ambiente", el futuro Parc Natural de las Muntanyes de Prades y la "disminución de terreno destinado a la agricultura", así como "el impacto en la salud".

Baiget ha explicado que, al día siguiente a presentar las últimas alegaciones, Red Eléctrica se puso en contacto con las entidades contrarias para reunirse. El portavoz ha apuntado que están "abiertos al diálogo", pero considera que "el momento de diálogo no es ahora, sino antes de hacer el cierre de las alegaciones".

28 municipios afectados

Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y La Secuita (Tarragonès) y construir una de nueva triplicando su potencia. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 25 metros de altura actuales a los 55 metros, afectando a 28 municipios de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès.

El sector turístico de Tarragona y el Ebro, preocupado por la "inestabilidad" que generan los conflictos bélicos

Guerra en Irán, en DIRECTO | Última hora del ataque de EEUU e Israel: cifra de muertos, bombardeos y ataques con drones

Intentan robar un supermercado mayorista en Viladecans y uno de los ladrones termina atropellado por sus compañeros

Trump advierte de que la "gran ola" de ataques a Irán "está a punto de llegar" y no descarta enviar tropas

Invierno 2026: la noche más larga del año abre una temporada de eclipses, lluvias de estrellas y el baile entre la luna y Júpiter

Apple lanza el nuevo iPad Air con chip M4: aumenta la potencia pero mantiene un precio muy contenido

La mayor refinería de petróleo de Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes

Damm lleva al Mobile la batalla por la IA: competir ya es prever mejor que producir

