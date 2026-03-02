Presentadas más de 14.000 alegaciones en contra de la nueva línea de Muy Alta Tensión entre Aragón y Tarragona

Entidades, plataformas, ayuntamientos y particulares afectados han presentado 14.421 alegaciones contra el proyecto de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Aragón y Tarragona. La Plataforma No a la MAT Catalunya – Aragó cree que la cifra todavía podría ser más alta, teniendo en cuenta que solo se recogen el número de recursos facilitado desde los agentes que han trabajado juntos. La misma entidad había conseguido casi 3.000 alegaciones a los dos días.

Destacan que la gran cantidad de alegaciones presentadas evidencia "la oposición" del territorio a esta iniciativa. Entre las reclamaciones destacan los consejos comarcales del Priorat, el Baix Camp y la Terra Alta, y una veintena de ayuntamientos. También se han mostrado en contra la DOQ Priorat, las DO Montsant y Terra Alta, Unió de Pagesos, el GEPEC y Prioritat.

En declaraciones a la ACN, el portavoz de la plataforma, Axel Baiget, ha insistido que la cantidad de alegaciones "da un mensaje bastante claro a Red Eléctrica y al Govern". Baiget ha dicho que no quieren una "reformulación del proyecto", sino la "nulidad". Ha recordado que el impacto que tendría la línea sobre el "medio ambiente", el futuro Parc Natural de las Muntanyes de Prades y la "disminución de terreno destinado a la agricultura", así como "el impacto en la salud".

Baiget ha explicado que, al día siguiente a presentar las últimas alegaciones, Red Eléctrica se puso en contacto con las entidades contrarias para reunirse. El portavoz ha apuntado que están "abiertos al diálogo", pero considera que "el momento de diálogo no es ahora, sino antes de hacer el cierre de las alegaciones".

28 municipios afectados

Red Eléctrica pretende desmantelar la actual línea entre Aragón y La Secuita (Tarragonès) y construir una de nueva triplicando su potencia. La infraestructura tendrá 180 kilómetros con torres que pasarán de los 25 metros de altura actuales a los 55 metros, afectando a 28 municipios de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp y el Tarragonès.