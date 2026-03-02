La biblioteca pública estatal de Tarragona ocupará tres plantas del edificio central de la Tabacalera

Nuevo paso para que Tarragona tenga la segunda biblioteca estatal más grande de Catalunya. Tras meses de negociaciones entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura, este lunes las tres administraciones han hecho público un acuerdo pasa la cesión municipal de los espacios y que concreta la ubicación exacta del equipamiento público: la futura biblioteca ocupará el espacio central de la Tabacalera, un total de 10.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Desde el Ayuntamiento de Tarragona han reivindicado la antigua fábrica de tabacos como un futuro polo integral de la cultura y el arte.

El Ministerio de Cultura ha confirmado que la Biblioteca Pública del Estado en Tarragona tendrá su nueva sede en la Tabacalera, junto al río Francolí, en un espacio que cuadruplicará la superficie actual que ocupa en la calle Fortuny, de 2.641 m2. Este acuerdo, presentado por primera vez en el mes de septiembre del año pasado, ha recibido este lunes otro empujón: se ha confirmado que la biblioteca ocupará el espacio central de la antigua fábrica de tabacos, todavía mayormente abandonada, y que estará dividido en tres plantas. La elección, aseguran, se ha tomado teniendo en cuenta criterios técnicos, de uso y de accesibilidad.

También se ha hecho público el acuerdo entre las tres administraciones para hacer realidad el esperado traslado de la biblioteca, largamente reivindicado desde el consistorio tarraconense. El primer paso del compromiso consistirá en la cesión, por parte del Ayuntamiento de Tarragona, de la finca al Ministerio, que se encargará de redactar el proyecto, ejecutar las obras de reforma integral y la equipación de la biblioteca. La inversión mínima y orientativa prevista, como se anunció en 2025, es de 20 millones de euros. El traslado de la biblioteca, que todavía no tiene fecha, debe contribuir a la conversión de la Tabacalera en un espacio integral dedicado a la cultura y las artes, ya que también habrá el Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona y el Institut Català d'Arqueològia Clàssica, entre otros equipamientos.

La nueva biblioteca, además de multiplicar la superficie actual que la convierte en una de las más pequeñas de Catalunya, con relación a la ciudadanía de Tarragona, también dispondrá de instalaciones más amplias, incrementando el espacio de uso bibliotecario y el espacio de almacenaje en depósitos, así como los espacios polivalentes para prestar servicios, como actividades formativas, información ciudadana o servicios a la población joven. También se mejorará la accesibilidad del equipamiento, en comparación con el actual.

Reivindicación local

Al hacerse público el acuerdo, este lunes han comparecido el alcalde Rubén Viñuales (PSC) y la concejal de Cultura de Tarragona, Sandra Ramos. Viñuales ha reivindicado que la de Tarragona será la segunda biblioteca estatal más grande de Catalunya. Solo la de Barcelona, proyectada junto a la Estació de França y todavía con las obras a medias, será mayor. "Este es un día muy importante para Tarragona; la ciudad por fin tendrá el sistema bibliotecario que se merece", ha dicho el alcalde. Por su parte, Ramos ha hablado del futuro equipamiento como "la pata clave de este nuevo polo cultural que representa la Tabacalera, que asegura unos equipamientos de calidad, una oferta cultural y de proximidad en la ciudad".

Una vez el consistorio haga efectiva la cesión de los terrenos, el Ministerio de Cultura iniciará los trámites para la redacción del proyecto y los pasos siguientes. Posteriormente, con la puesta en marcha de la biblioteca, la gestión de esta será transferida a la Generalitat de Catalunya, como la actual. Finalmente, el Estado cederá la anterior sede de la biblioteca en la Part Baixa de Tarragona al Ayuntamiento para que la utilice como biblioteca municipal.