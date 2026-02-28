Las escuelas Vedruna actualizan el proyecto educativo en su 200 aniversario: "Somos herederos del legado de Santa Joaquima"

Tarragona es este sábado el epicentro de la celebración de los 200 años de la Fundació Vedruna. Es sucesora de la primera iniciativa catalana dedicada a escolarizar niñas y, aún hoy, una de las obras sociales más importantes del país. La Tarraco Arena Plaça (TAP) acoge desde la mañana a miles de personas de la comunidad educativa, entre alumnos, profesores y familias, un acto en el que la organización presentará la actualización de su proyecto educativo, "producto de un proceso de reflexión interna", con el que se quiere explicar al mundo.

La institución cuenta con 39 centros concertados en 34 municipios catalanes, que van desde grandes ciudades, como Barcelona, Terrassa, Sabadell o Girona, a pequeñas poblaciones como Tona (Osona), Artés (Bages) o Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Una de las más importantes, por antigüedad, es Vic, dónde nació la orden y con la que mantienen estrechos vínculos. Este sábado, sin embargo, ha sido Tarragona la escogida para recibir a cerca de 5.000 personas en el acto del doble centenario de la institución. En esta ciudad, la Fundació Vedruna tiene presencia desde 1866 y actualmente cuenta con 900 alumnos en el Col·legi Sagrat Cor.

"La Fundació somos herederos del legado de la congregación de Santa Joaquima de Vedruna, fundada en un momento de falta de vocaciones religiosas como estructura que protegiera la red de escuelas que estaba creciendo", explica el director general de la institución, Josep Closa, en conversación con EL PERIÓDICO, pocas horas antes del acto de celebración. El responsable expone las tres líneas de la Fundació: además de la educativa, la más popular, también se centran en la atención a la salud en hospitales, y a la marginación social. "Todo esto está presente en el acto de celebración, así como un recuerdo a Santa Joaquima", revela Closa.

El plato fuerte de la celebración en la TAP de Tarragona será una cantata por parte de más de 1.000 alumnos de los cursos de 5º y 6º de Educación Primaria, en representación de los más de 22.000 alumnos con los que cuenta Vedruna en Catalunya. Esta pieza, revela Closa, se compuso hace unos años pero la pandemia impidió su estreno. Después del estreno en Tarragona, la cantata llegará a todos los centros educativos de la institución. La celebración del aniversario se ha iniciado este febrero y se alargará hasta el verano, con actividades en las escuelas, en Montserrat y con un encuentro internacional de jóvenes exalumnos de Vedruna en julio.

Un proyecto educativo a estrenar

La institución explica el objetivo de actualizarse de forma periódica en todas sus vertientes. En este sentido, las escuelas presentan este sábado su nuevo proyecto educativo, lo que supone un cambio de dirección respecto a 2016, cuando estrenaron el actual. La nueva planificación, que establece la identidad, los valores y los objetivos de los centros, será general para la Fundació pero tendrá "particularidades territoriales" que permitan adaptarse a los distintos contextos de las escuelas, explica Manel Salas, responsable de pedagogía e innovación de Vedruna.

Un ensayo previo al acto de celebración, en la Tarraco Arena Plaça de Tarragona. / Pau Gracià

El nuevo proyecto educativo, que desde la institución presentan como la construcción conjunta de un edificio, se basará en seis ejes: la identidad, los aprendizajes, el clima escolar, las competencias para la vida, hacer comunidad y la persona. Entre ellos, destaca Salas, está la identidad como fundamento del proyecto, "con un estilo educativo propio, una escuela cristiana y catalana", y el arraigo al territorio, creando vínculos y una red con el entorno más cercano. El proyecto educativo es fruto de una reflexión estos últimos años en la que han participado los profesores y trabajadores de los centros, las familias y los alumnos que finalizan etapa educativa.

"Debemos estar muy atentos a la lectura de cada presente; el reto que tenemos ahora es llevar este proyecto educativo a la práctica", explica Salas, que reivindica la "coherencia" como uno de los valores pedagógicos de la institución.

Vedruna, de cara al futuro

Con esta voluntad de permanecer actualizados, la Fundació Vedruna mira al futuro con optimismo: "La institución siempre ha dado respuesta a los retos de cada momento, por esto la pregunta que nos hemos hecho es 'a quién buscaría hoy en día Santa Joaquima de Vedruna para ayudar'", detalla Closa. Está seguro que la santa hoy se dirigiría "al 30% de personas que abandonan el sistema educativo". Por eso, desde hace poco tiempo, algunos centros educativos Vedruna también cuentan con oferta de Formación Profesional: en seis años han pasado de un curso a 20 de varios ramos, "ligados a los territorios y a sus necesidades y demandas".

Como segunda línea, la Fundació Vedruna apuesta por la atención a la diversidad de las escuelas y acoger "como lo hemos hecho siempre". En este sentido, Closa señala un alto porcentaje de alumnos en situación vulnerable, uno de cada tres, lo que plantea "un reto económico" a la entidad. Y a pequeña escala, coincidiendo con el 200 aniversario, este año se ha inaugurado la remodelación de la Casa Manso de Vic, hogar familiar de Santa Joaquima de Vedruna y primera escuela de la red. El lugar de nacimiento de la institución es ahora un espacio de interpretación de la figura y la vida de la santa.