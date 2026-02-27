El transporte público de las Terres de l'Ebre entran al sistema tarifario integrado del Camp de Tarragona

Era una larga demanda del territorio que se hará realidad este próximo lunes. El transporte público de las Terres de l'Ebre pasará a formar parte del sistema tarifario integrado de la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) del Camp de Tarragona lo que, a la práctica, supone la gratuidad del servicio para los jóvenes y los descuentos en algunas tarifas. Así lo ha presentado este viernes en Tortosa el secretario de Movilidad de la Generalitat, Manel Nadal, que ha reconocido que, a falta de la integración tarifaria, las Terres de l'Ebre se habían convertido en "un agujero negro" en el mapa del transporte público catalán.

Esta acción, junto a la que se ha llevado a cabo a la ATM de Girona en algunos municipios de el Empordà, la Selva y el Ripollès, se completa el sistema de integración tarifaria del transporte público que Catalunya inició hace casi 30 años.

Cambios en las tarifas

Las cuatro comarcas del Ebro (Montsià, Baix Ebre, Terra Alta y Ribera d'Ebre) se integrarán como una única zona al sistema del Camp de Tarragona y se garantizará que los usuarios paguen un máximo de tres zonas cuando se desplacen a la capital provincial, con independencia de las subáreas del Camp que crucen. Entre los beneficios de la integración, destaca la gratuidad de la T-16 (una zona) y la T-Jove (todas las zonas) para los jóvenes de entre 4 y 16 años.

Para el resto de títulos, el precio variará en función de las zonas por las que se quiere viajar. En este sentido, la T-MES costará 25,60 euros para una zona, 40,15 euros para dos zonas y 54,25 euros para tres zonas, en un rango de precios parecido a las otras tarjetas, como la T-50/30, la T-10/30 o la T-10.

Asimismo, el Departamento de Territorio también ha acordado la integración de los transportes interurbanos de las ciudades de Tortosa, Amposta y Flix (Ribera d'Ebre), que son ferroviarios. Estos se aplicarán una vez aprobados en los plenos y con el visto bueno de Renfe, por lo que será lo mismo que las líneas de Regionales RT1 y RT2, actualmente integradas al sistema del AMT del Camp de Tarragona.

A día de hoy son cuatro las empresas que operan en transporte público de las Terres de l'Ebre: Hife, Hispano Igualadina, Plana y Domènech. La integración tarifaria anunciada por el Govern permitirá cambiar de compañía de transporte en función de las destinaciones y hacerlo con el mismo precio que en el resto. Nadal también ha revelado que está previsto un cambio en la rotulación de las tarjetas personales para adaptarlas a la nueva situación del transporte público.

El Departamento de Territorio ha culminado la integración tarifaria en Catalunya con el objetivo de "fomentar una movilidad más sostenible, incrementar el uso del transporte público, mejorar la accesibilidad y facilitar la conexión entre modalidades y territorios". En las Terres de l'Ebre, con una población de 187.000 personas, "esto significa que podrán disfrutar de un sistema mejor que el que había hasta ahora, porque tendrán todos los títulos de transporte que ahora operan en la ATM de Tarragona", ha dicho Nadal este viernes.

El trasporte público en el Ebro

A principios del mes de febrero, un estudio del Institut Metròpoli revelaba el suspenso flagrante que recibía el transporte público en las Terres de l'Ebre, en especial en las zonas rurales, donde recibía la pésima nota de un 1,7 sobre 10, según la media de valoraciones de los usuarios. Actualmente, según datos proporcionados por Territori, el uso de este trasporte en el Ebro es del 2%, la mitad que en el Camp de Tarragona, por lo que Nadal espera que se incentive el servicio, en detrimento del coche privado, que asciende al 58%. "El objetivo es crecer mucho más con estos modelos activos de transporte, y la integración al sistema de las Terres de l'Ebre es un paso importante", ha señalado el secretario de Movilidad.

La integración tarifaria de las comarcas ebrenses a la ATM del Camp de Tarragona era una reclamación de los usuarios y los municipios desde hace años; la plataforma Trens Dignes lo había llegado a considerar una "discriminación" al territorio. Ahora, según el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, se ha descartado crear una ATM propia en el Ebro solo con el objetivo de la integración, ya que se ha considerado que se podía sumar directamente a la de Tarragona.