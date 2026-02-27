La reforma para mejorar la seguridad en la carretera más peligrosa de España lleva dos años en el cajón del Ministerio

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene aprobado, desde hace más de dos años, un proyecto de 10,5 millones de euros para reducir la peligrosidad de un tramo de la N-340, así como de construcción de una pasarela sobre la A-7, en el término municipal de Mont-Roig del Camp (Baix Camp). Aun así, el alcalde de Mont-roig, Fran Morancho (PSC), critica al Gobierno estatal por tener "encallado" el proyecto, que se debería haber puesto en fase de exposición pública en 2024 y que favorecería la seguridad de esas vías. El tramo de la antigua carretera nacional que transcurre por el pueblo tarraconense atesora el dudoso honor de haber sido distinguido por el RACC recientemente como el más peligroso de la red viaria nacional.

En diciembre de 2023, el Ministerio dio luz verde a un proyecto doble de integración urbana de dos carreteras de mucho tráfico como son la N-340 y la autovía A-7 en el municipio del Baix Camp. El proyecto respondía a una petición del gobierno local hecha en 2016, en la que se pedía una movilidad más segura en el tramo de la antigua nacional que atraviesa el municipio, en especial las urbanizaciones de la costa, sobre todo cámpings, y el barrio de Miami Platja. Ante la consulta de EL PERIÓDICO para conocer el estado de tramitación del proyecto, el Ministerio no ha ofrecido respuesta.

Un año antes, en diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Mont-roig publicaba, en una revista de difusión propia, las líneas maestras de ambas partes del doble proyecto. En lo correspondiente a la N-340, la carretera que se situó en el ojo del huracán ante la distinción del RACC, señalaba una "reconversión" total con el objetivo "de incorporar la carretera al tejido urbano".

Integración de la N-340 a la trama urbana

Según el boletín, la actuación corresponde al tramo de la N-340 entre el sector este de Miami Platja, junto al Estany Gelat, y la riera de Riudecanyes, que marca la frontera con Cambrils: en total, unos 6,7 kilómetros de los poco más de 10 km en los que la nacional transcurre por dentro del municipio. Las obras consisten en la reducción del espacio de los coches, con un carril en cada dirección, así como los límites de velocidad. Está prevista la construcción de un carril bici a cada lado de la carretera y un paseo para viandantes, además de dotar el espacio de arbolado, iluminación y zonas ajardinadas.

Como parte de la integración de esta vía a la trama urbana, también se construirán seis rotondas nuevas para facilitar los accesos a las urbanizaciones. De oeste a este: en la entrada de Miami Platja; en las urbanizaciones Solemio; Sant Miquel; La Torre del Sol y Alannia Els Prats; y en la antigua estación de tren. "El objetivo es ganar espacio para los peatones y los vehículos no motorizados, mejorar el acceso a los cámpings y a las urbanizaciones que tienen su acceso en esta carretera", explicaba el boletín, que acompañaba la descripción de una ilustración.

La humanización de la travesía, explicó el consistorio de Mont-roig del Camp un año después, "llevará implícita la cesión posterior al Ayuntamiento, que pasará a ser el nuevo responsable de su conservación y mantenimiento". En la publicación municipal también se afirmaba que el proyecto estaba contemplado "dentro de los presupuestos 2023 del Gobierno".

La carretera N-340, conocida como la antigua nacional en la demarcación de Tarragona, es paralela a la costa en el tramo municipal de Mont-roig del Camp, y atraviesa algunos cámpings, como el Miramar, el Playa Montroig y Els Prats & Màrius, así como varias urbanizaciones pobladas, la más grande de las cuales es Miami Platja, con unos 8.000 habitantes.

Precisamente, las alternativas viarias en este tramo del Camp de Tarragona resultan igualmente saturadas, en especial por la presencia de la autopista AP-7, que discurre paralela pocos kilómetros al norte, en la que hay dos carriles de circulación a pesar de que se ha pedido la construcción de un tercer carril de forma reiterada, así como la A-7.

Puente sobre la A-7

La segunda parte del proyecto de 10,5 millones de euros corresponde a la construcción de una pasarela para peatones y bicicletas que conecte las urbanizaciones de Bonmont, Casalot y Via Marina con el barrio de Miami Platja, atravesando con un puente la autovía A-7 y paralela a una carretera ya existente.

Esta es una petición del vecindario de unas urbanizaciones que concentran 2.200 viviendas y cerca 1.300 vecinos, que tienen Miami Platja como núcleo de referencia para las compras, los centros de trabajo o los centros educativos pero "una falta de conexión segura para los desplazamientos a pie o con vehículos no motorizados". La longitud total de esta pasarela será de 1,23 kilómetros.