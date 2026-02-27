Siete intoxicados menos graves por la mala combustión de una barbacoa en La Ràpita (Tarragona)

Siete personas han resultado intoxicadas en estado menos grave esta madrugada de viernes por la mala combustión de una barbacoa en un patio interior en un piso de la población de La Ràpta (Montsià, Tarragona), según han informado los Bombers de la Generalitat y el Servei d'Emergències Mèdiquets (SEM).

Tras recibir el aviso a las 3:18 horas de la mañana, los bomberos se han desplazado al lugar de los hechos con dos dotaciones. Al llegar, han confirmado, con la ayuda de un detector, que las lecturas eran positivas y han ventilado el piso. El edificio consta de planta baja más cuatro plantas.

Posteriormente, el cuerpo de bomberos también ha revisado la escalera de todo el edificio y el resto de viviendas, y han ventilado el espacio de forma natural, mediante la puerta superior que corresponde al terrado del edificio.

En este suceso, el SEM ha atendido y trasladado a un total de siete personas, todas en estado menos grave: a cuatro de ellas (2 mujeres, 1 hombre y 1 menor) los han trasladado al Hospital de Tortosa, y a tres más (1 mujer, 1 hombre y 1 menor), al Hospital comarcal de Amposta.