El alcalde de Mont-roig del Camp apremia a reformar el tramo peligroso de la N-340: "No podemos esperar más"

El alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho (PSC), apremia a reformar el tramo peligroso de la N-340 que discurre por el municipio. La semana pasada, un estudio del RACC reveló que los casi 6 kilómetros de la nacional por el término municipal del Baix Camp son los más mortales de toda la red viaria estatal, algo que ha servido a Morancho para recuperar una reclamación de hace ocho años al Estado, como lo es el proyecto de mejora y humanización de la carretera: "No podemos esperar más", explica a EL PERIÓDICO el responsable.

El índice iRAP 2022-2024, en el que se ha basado RACC para revelar la peligrosidad del tramo tarraconense de la N-340, está basado en el análisis de más de 26.000 km de la Red de Carreteras del Estado (RCE), que son de titularidad íntegramente estatal. El informe indica que el riesgo de sufrir un accidente en los 5,9 kilómetros de la nacional en el término municipal de Mont-roig del Camp, hasta la intersección con la T-323, es de 200,9 puntos, muy por encima de la segunda y la tercera vías más peligrosas, en León y Segovia, respectivamente.

Mapa que muestra el tramo más peligroso de España. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

"Reclamamos al Ministerio que se apruebe definitivamente el proyecto de mejora de la N-340 y que se licite lo antes posible, no podemos esperar más ante el riesgo existente", asegura Morancho. El alcalde se refiere a un proyecto de 10,5 millones de euros que prevé la integración urbana de la carretera y que está aprobado desde 2023 por el Gobierno. Desde el ayuntamiento tarraconense recuerdan que se trata de una reclamación que va con ocho años de retraso y señalan que es "clave para tener una movilidad más segura, reducir la siniestralidad y adaptar la carretera a su uso actual como vía local con carácter urbano".

En este sentido, Morancho afirma que el proyecto se encuentra "encallado" desde el año 2023 "por el exceso de burocracia", con hasta cuatro revisiones entre las administraciones públicas de Catalunya y Madrid. "Es importante que todas las administraciones hagan los trámites más rápidos para reducir la siniestralidad", espeta el alcalde, que aprovecha para reclamar "acciones efectivas" para reducir la peligrosidad de un tramo de la carretera que atraviesa una zona densamente poblada de cámpings.

El proyecto aprobado en diciembre de 2023 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene como objetivo la realización de los trabajos de humanización de la N-340 en un tramo tarraconense, pero está parado en su revisión. Las obras contemplan acciones para transformar 6,7 kilómetros de la vía, actualmente destinada únicamente para coches, en un espacio integrado urbanísticamente, más seguro y también pensado para los peatones y la circulación de bicicletas.

IA contra la siniestralidad

El estado de la carretera, con irregularidades varias en el asfalto, problemas en la señalización vertical y horizontal o en las indicaciones de las curvas, los accesos o los desvíos son algunas de las causas que provocan el aumento de la siniestralidad de las carreteras más concurridas, y estos podrían ser algunos de los problemas de la N-340 en Mont-roig del Camp.

Así lo señala Domènec Puig, investigador de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en el ámbito de la ingeniería informática aplicada a la siniestralidad viaria. Puig, coordinador del proyecto 'Sensòrica', que acerca la inteligencia artificial al análisis de las carreteras para detectar y reportar en tiempo real las incidencias viarias, señala que la peligrosidad de la N-340 a su paso por Tarragona es "multifactorial y que tiene varias causas".

Puig dirige un proyecto de la URV para hacer las carreteras más seguras y más sostenibles mediante el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil que, gracias a un aparato que debe ir instalado en un vehículo, permite detectar de forma instantánea cualquier aviso en las carreteras que pueda afectar la seguridad, como señalización estropeada o incidencias en el asfalto.

Sobre la posibilidad de aplicar la Inteligencia Artificial para ayudar a resolver la alta siniestralidad del tramo de la N-340 en Mont-roig del Camp, Puig asegura que es pronto para extrapolar los resultados del estudio hecho en otras carreteras, pero señala que sería una forma muy rápida de avisar al titular de la vía, en este caso, el Estado, de las incidencias a solucionar.