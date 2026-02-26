Tarragona mantiene el interés turístico con 1,73 millones de pernoctaciones en 2025 y avanza hacia la desestacionalización

Tarragona consiguió en 2025 prácticamente las mismas cifras de visitantes que en los años anteriores, con una estabilización en el más de medio millón de turistas y 1,73 millones de pernoctaciones. El cambio respecto al 2024 procede del calendario: cada vez más turistas escogen la temporada baja, en especial los últimos meses del año, para visitar la ciudad. Todo esto, en un 2025 en el que la celebración de los 25 años del Patrimonio Mundial de la Unesco se convirtió en el gran interés para el visitante, tanto el nacional como el internacional.

"El sector del turismo en Tarragona está viviendo un buen momento, en los últimos años de estabilización, con cifras récord tanto en llegadas como en pernoctaciones", ha resumido la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan (PSC). Este jueves el consistorio ha presentado las cifras turísticas, que han demostrado una tendencia muy parecida a la de los últimos años: si en 2024 hubo cerca de 520.000 visitantes, este pasado 2025 fueron un total de 519.805, el resultado de sumar los 263.731 visitantes que escogieron los hoteles y los 256.074 que estuvieron en cámpings de la ciudad.

En cuanto a pernoctaciones, que llegaron a las 1.730.219 durante los doce meses, esta es una cifra idéntica a la del ejercicio anterior y muy parecida a las que recibe la ciudad desde la pandemia. En este sentido, los hoteles registraron 522.350 pernoctaciones (un poco más que el año anterior) y los cámpings, 1.207.869. Esta cifra, según Adan, es "la principal generadora de noches de alojamiento en la ciudad". La estada media es de 2 noches en los hoteles y de 4,7 noches en los cámpings. Este patrón, aseguran desde el consistorio, "refuerza el posicionamiento de Tarragona como destinación mixta, capaz de acoger desde fines de semana urbanos hasta vacaciones familiares más largas en establecimientos de costa".

En cuanto a la procedencia de los turistas, en 2025 también se siguió la línea de años anteriores y fue el 50% aproximadamente de turismo nacional e internacional. Alemania y Países Bajos superan al turismo francés en cámpings se mantiene el aumento destacado de los turismos de los Estados Unidos y Canadá en hoteles. El turismo nacional se aloja claramente en campings, algunos de ellos con reconocimientos destacados a nivel estatal y europeo.

Avanzar "en la línea correcta"

Uno de los cambios más importantes hace referencia a una tendencia ya detectada en años anteriores: la desestacionalización de la demanda, puesto que los visitantes muestran más interés por los meses de baja intensidad. A pesar de que julio y agosto continúan concentrando la mayoría de la actividad turística, otros meses como octubre, noviembre y diciembre obtienen cifras competitivas. Diciembre destaca como uno de los meses que experimenta un mayor crecimiento respecto a ejercicios anteriores, con un aumento del 15%.

En conjunto, “el 2025 se puede considerar un año de madurez para el turismo de Tarragona: estable, diversificado y con una oferta que continúa respondiendo a las necesidades de un visitante cada vez más variado” destaca Adan, que también es presidenta del Patronat Municipal de Turisme. “Los datos confirman que la ciudad avanza en la línea correcta para reforzar su posicionamiento como referente cultural y urbano de primer orden durante todo el año”, ha añadido.

El año 2025 ha estado marcado por una clara apuesta de la ciudad por la gastronomía y la innovación en el patrimonio. Con motivo de la celebración del 25 cumpleaños de la declaración del Patrimonio Mundial, Turismo inició ya el año en FITUR con este eje vertebrador, acompañado de una presentación con recreación histórica y showcooking. A lo largo del año, la ciudad tuvo decenas de actos para conmemorar la efeméride, pensados tanto para el público local como para los visitantes nacionales e internacionales.

El Tour, el eclipse y la tasa turística

De cara a este 2026 la ciudad tendrá en verano dos grandes eventos: por una parte, el paso del Tour de Francia por la ciudad en julio; y por otra, el eclipse solar que se podrá ver de forma óptima desde las comarcas de Tarragona, en agosto. Para Adan, al ser temporada alta ambos acontecimientos, ya con una ocupación habitualmente muy alta, el consistorio no prevé con que suponga un gran incremento de pernoctaciones. "La importancia del Tour de Francia es que nos dará visibilidad en todo el mundo; son unos minutos en televisión que no los podríamos pagar", ha dicho la presidenta del patronato.

Por otro lado, desde el gobierno local se muestran favorables a aplicar el nuevo recargo en la tasa turística de carácter municipal, que ha aprobado el Parlament de Catalunya. "Es un retorno para la ciudadanía", ha dicho Adan, que se ha mostrado partidaria de tejer "el máximo consenso" tanto entre grupos políticos como con el sector. Aun así, ha defendido que el recargo que aplique la ciudad no lo haga con relación a otros municipios del Camp de Tarragona: "Nuestro modelo no es el nuestro alrededor; tenemos patrimonio y gastronomía, que nos hacen ser diferentes", ha señalado. Con todo, ha avisado que este verano todavía no estará en funcionamiento.