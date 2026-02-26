La plantilla de International Paper vuelve a salir la calle en Tarragona por las "deficiencias" en la propuesta de cierre de la empresa

Un centenar de trabajadores de International Paper se han manifestado este jueves por la mañana en la plaza Imperial Tarraco de Tarragona, por segunda vez esta semana. El comité de empresa se ha reunido con la dirección de la compañía en un hotel que hay en este punto de la ciudad. Los sindicatos insisten que la propuesta de cierre de las plantas de Valls y Montblanc tiene "deficiencias". El presidente del comité de empresa de Montblanc, Antonio Muriano, ha explicado que no han avanzado con las negociaciones. El pasado martes iniciaron una huelga indefinida y pidieron más "documentación" para justificar la clausura. Paralelamente, el Ministerio de Industria se reunirá con los directivos de la empresa para conocer la oferta de compraventa presentada por Cristian Lay.

En el tercer día de huelga indefinida, la plantilla de International Paper se muestra "optimista" y asegura que "trabajan para poder continuar trabajando". Aun así, las negociaciones entre los sindicatos y la dirección no avanzan. El pasado martes, el comité de empresa preguntó diversa información para justificar el cierre porque indican que la documentación presentada "no es suficiente". "Hay muchas deficiencias", ha señalado Muriano.

Este jueves, un centenar de trabajadores se han vuelto a manifestar alrededor de la plaza Imperial Tarraco de Tarragona, interrumpiendo puntualmente el tráfico. Los responsables de la compañía se han reunido con el comité de empresa en un hotel próximo.

Los sindicatos afirman que la empresa tiene cuatro propuestas de compra de las plantas, pero que los directivos quieren cerrar las fábricas igualmente para "eliminar la competencia y subir los precios". La oferta más destacada ha sido por parte del grupo empresarial Cristian Lay. De hecho, el Ministerio de Industria se reunirá con los propietarios de International Paper para conocer los detalles de esta compraventa. La intención de International Paper es empezar la clausura el 19 de marzo y que se alargue hasta finales de año. Hay 174 personas afectadas por despidos que se irán produciendo progresivamente.