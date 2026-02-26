La Diputació de Tarragona modifica el trazado de camino de ronda de la Savinosa para evitar especies protegidas

La Diputació de Tarragona, la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Tarragona han alcanzado un pacto para cambiar el trazado del camino de ronda de la Savinosa, un proyecto muy polémico por el entorno natural que atravesaba. A pesar de que la actuación estaba adjudicada desde principios del pasado mes de diciembre, finalmente el camino que rodeaba el preventorio de la Savinosa pasará por el interior de la finca y será más pequeño de lo previsto inicialmente.

El camino pasará de tener los 5 metros de ancho a unos 4,5 metros, a falta de concretar la anchura definitiva y exacta, que es "la mínima exigible por razones de seguridad", según han informado fuentes cercanas al acuerdo entre las tres administraciones. Esta medida debe permitir el paso de ambulancias, ya que el camino está pensado para bicicletas y peatones. Pasará por el interior del recinto del preventorio de la Savinosa y, de esta forma, evitará pasar por zonas de alto valor natural, entre las que se encontraban especies protegidas como el limonium y que habían sido fuente de quejas entre ecologistas y varios partidos. La primera intención de la Diputació había sido inaugurar el camino a finales del pasado verano.

En las últimas semanas, se habían intensificado los contactos entre la Diputació de Tarragona y el Ministerio para la Transición Ecológica para estudiar cambios en el proyecto, con el objetivo de proteger las especies y el entorno. Uno de los obstáculos era que no se podían hacer cambios sustanciales, puesto que estaba adjudicado, y una modificación importante habría comportado volver a iniciar el proceso administrativo por parte del ministerio e indemnizar la empresa Seranco, que ganó el concurso valorado en unos 950.000 euros para construir el camino.

Este miércoles, los máximos representantes de las tres administraciones (la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la subdelegada del gobierno del Estado en Tarragona, Elisabet Romero) se han reunido para terminar el acuerdo.

"El Servicio Provincial de Costas del Miteco considera que únicamente resulta jurídicamente viable valorar una modificación del trazado vinculada a la nueva disponibilidad de terrenos, manteniéndose el resto de las determinaciones del proyecto aprobado", han apuntado en una nota desde la subdelegación. Así, se modificará el trazado del camino de ronda en su tramo inicial, para salvar una duna consolidada, y también en el tramo final, el más próximo a la playa de la Savinosa, que se alejará del litoral desplazándose más hacia el interior. "El objetivo es minimizar todavía más afectaciones a la flora protegida, a las rocas y al terreno natural", han especificado. El cambio de trazado obligará la Diputació de Tarragona a ceder más terrenos al ministerio, puesto que la finca es propiedad del ente supramunicipal.