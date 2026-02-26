Desconfinado el polígono industrial de Valls tras el incendio de una empresa química que ha provocado un herido leve

Los Bombers de la Generalitat han desconfinado el polígono industrial de Valls este jueves por la madrugada, después de extinguir el incendio que afectó durante la pasada noche a la empresa Valls Química, situada en la calle Basters. Protecció Civil también ha desactivado la alerta del plan por riesgo químico Plaseqta, iniciada este miércoles a última hora. En el incendio, una persona fue atendida por los servicios de emergencia con pronóstico leve.

A las 21:29 horas de este pasado miércoles, los Bombers recibieron la llamada de emergencia por una deflagración en una empresa del sector norte del polígono industrial de Valls, concretamente en los tanques de almacenaje de tolueno heptano, una sustancia altamente inflamable que se usa como disolvente. Según fuentes de los bomberos, inicialmente se activaron diez dotaciones para apagar las llamas, procedentes de los parques de Valls, Tarragona, Reus y Montblanc, aunque finalmente fueron 9 las dotaciones desplazadas.

En la empresa afectada, tres trabajadores presentes habían activado el sistema antiincendios después de una deflagración y habían llamado al servicio de emergencias. Una vez en el lugar de los hechos, los Bombers redujeron las llamas restantes e inspeccionaron el recinto con la ayuda de el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT). El teléfono de emergencias 112 recibió 35 llamadas relacionadas con este incidente en el polígono de Valls.

El accidente químico

Según explica Protecció Civil, la deflagración en la empresa se produjo en un depósito de un producto derivado del tolueno se encontraba con una sobrepresión, lo que activó la salida de gases por una válvula de seguridad. Los gases entraron en contacto con una caldera de aceite caliente y esto produjo las primeras llamas del incendio, que más tarde se propagó por la zona. Los sistemas de control de la planta química se activaron correctamente, y la caldera de aceite, que trabajaba a unos 200 grados, se paró de forma inmediata. El resto de la planta también se detuvo en parada de seguridad.

Los Bombers dieron por extinguido el incendio a las 22:29 horas, justo una hora después de la llamada de emergencia, momento en el que se derivó que la afectación al exterior de la fábrica era mínima y que no habían escapado gases. Tras una revisión, el cuerpo de bomberos confirmó la temperatura de las instalaciones, la calidad del aire y que no había gases volátiles en el interior ni en el exterior; y descartó posibles escapes de productos.

Poco más tarde, Protecció Civil anunció la desactivación del Plaseqta en Valls, manteniendo la vigilancia de la zona en la fase de prealerta. De esta forma también se levantaron las recomendaciones de autoprotección, ya que durante las tareas de extinción del incendio se había pedido el confinamiento de las personas que se encontraran cerca del punto afectado, por precaución.

El Sistema de Emergències Mèdiques (SEM) activo 3 dotaciones por este incidente y atendió a una persona herida leve en el mismo lugar de los hechos, que no tuvo que ser trasladada al hospital. Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Valls también participaron en el dispositivo realizando controles en los accesos a la zona confinada.