Muere un hombre de 40 años al volcar el tractor que conducía en una finca rural en Tortosa

Un hombre de 40 años murió este pasado martes por la mañana a raíz de un accidente con el tractor que conducía en un terreno rural de Tortosa, en la provincia de Tarragona. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos del suceso.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 10:03 horas y se desplazaron al lugar de los hechos; una vez allí, comprobaron que el vehículo, conducido por la víctima, se había precipitado por un bancal de unos tres metros, cayendo sobre la persona. Según avanzó el 'Diari de Tarragona', el hombre estaba realizando tareas de mantenimiento de la finca de su familia.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la policía catalana, dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que llevaron a cabo las tareas de excarceración, y unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que intentaron reanimar al hombre sin éxito.

Los Mossos activaron el protocolo judicial correspondiente, pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y del Departament de Treball e iniciaron una investigación.