Sucesos
Muere un hombre de 40 años al volcar el tractor que conducía en una finca rural en Tortosa
La víctima realizaba tareas de mantenimiento cuando el vehículo se precipitó por un bancal y lo atrapó
Detenido en Calafell (Tarragona) por robar en dos vehículos y usar una tarjeta de crédito
Un hombre de 40 años murió este pasado martes por la mañana a raíz de un accidente con el tractor que conducía en un terreno rural de Tortosa, en la provincia de Tarragona. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos del suceso.
Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 10:03 horas y se desplazaron al lugar de los hechos; una vez allí, comprobaron que el vehículo, conducido por la víctima, se había precipitado por un bancal de unos tres metros, cayendo sobre la persona. Según avanzó el 'Diari de Tarragona', el hombre estaba realizando tareas de mantenimiento de la finca de su familia.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la policía catalana, dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que llevaron a cabo las tareas de excarceración, y unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que intentaron reanimar al hombre sin éxito.
Los Mossos activaron el protocolo judicial correspondiente, pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y del Departament de Treball e iniciaron una investigación.
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- El socio del Barça que ha denunciado a Laporta insta al juez a requerir la colaboración internacional por la trama en el extranjero
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo