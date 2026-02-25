La densa niebla dificulta la circulación en varias carreteras de Tarragona y el Penedès

Este miércoles, el Camp de Tarragona se ha despertado con una densa niebla en sus comarcas. A pesar de que se hace muy presente en las grandes ciudades, esto también provoca dificultades en las principales vías de conexión viaria. En este sentido, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha emitido un aviso para que los conductores extremen la precaución en las carreteras.

En las comarcas de Tarragona y el Penedès, las principales vías afectadas son la misma autopista AP-7, en el tramo entre El Vendrell y Altafulla, así como entre Sant Julià de Ramis y Fogars de la Selva (Girona); la A-27 entre Tarragona y Montblanc y la A-7 entre Tarragona y Vila-seca. También la N-340 entre Vila-seca y l'Arboç (Baix Penedès), la N-340a en Tarragona, la N-240 entre Tarragona y Tarrés (Garrigues), la T-11 entre Tarragona y Riudoms y la N-420a en Reus se ven afectadas por la densa niebla.

El SCT ha pedido a los conductores extremar las precauciones al volante, la reducción de la velocidad en estas carreteras, el uso de las luces antiniebla y aumentar la distancia de seguridad entre vehículos.