Confinado el polígono industrial de Valls por un incendio en la empresa Valls Química

El polígono industrial de Valls ha sido confinado este miércoles por la noche por un incendio que se ha producido en la empresa Valls Química, situada en la calle Basters. Los Bombers han recibido el aviso del suceso hacia las 21.30 horas, y en principio no constan heridos ni afectación a la ciudadanía. Se ha establecido un perímetro de 500 metros en torno a la nave afectada porque contiene productos inflamables.

El cuerpo de extinción de incendios ha enviado nueve dotaciones a la zona y ha activado el Grup de Riscos Tecnològics (GRIT). El fuego se ha dado por apagado a las 22.30 horas. Protecció Civil ha activado la alerta del plan por riesgo químico Plaseqta. Se ha pedido a la población que no se acerque a la zona.

Noticias relacionadas

Las primeras informaciones apuntan a una deflagración de un depósito de disolvente. Una vez apagado el fuego, los Bombers han comenzado a revisar la temperatura de las instalaciones. El cuerpo de emergencias ha confirmado que la afectación exterior es mínima, sin humo ni emanaciones peligrosas.