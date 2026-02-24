Tarragona reordena el entorno de la plaza Prim: dirección única en la calle Apodaca y revitalización urbana

Este martes se ha publicado el anuncio de licitación para la redacción del proyecto de reforma urbana del eje viario Unió - Prim - Apodaca, el plazo de presentación de solicitudes del cual finaliza el próximo 31 de marzo. El presupuesto base de licitación es de 142.910,08 euros, IVA incluido, y está previsto que el plazo de ejecución del contrato sea de 6 meses.

Según el Ayuntamiento de Tarragona, el eje viario formado por estos tres espacios públicos (la plaza Prim y las calles Unió y Apodaca) ha sufrido en los últimos años "una gradual degradación que se atribuye, entre otros, al cierre de locales comerciales, perdiendo de este modo su poder de atracción". Con el proyecto de reforma del eje viario, el consistorio quiere iniciar el proceso de revitalización urbana de este ámbito mediante un proceso de reforma urbanística que permita favorecer su reactivación urbana y la apertura de nuevos establecimientos comerciales.

El proyecto se tendrá que estructurar en dos fases: la primera, en el tramo plaza Prim-Apodaca; y la segunda, el tramo de la calle Unió. La primera fase ha sido incluida en la propuesta presentada al Pla de Barris y Viles de Catalunya 2026-2030, con un importe estimado de 3.100.000 euros.

Líneas maestras del proyecto

El pliegue de cláusulas plantea las líneas maestras que tienen que regir el proyecto, entre las cuales, destaca el cambio en la movilidad de la calle Apodaca para que sea de un único sentido, preferentemente de bajada e igual que la calle Unió, de este modo el espacio peatonal ganará en protagonismo. También se plantea que el espacio conformado por la plaza Prim, la de la Mitja Lluna y la placita de Sant Joan se convierta el espacio central del proyecto, generando un espacio de calidad, que ponga en valor las trazas urbanas genuinas y que sea un punto de encuentro para los ciudadanos. Finalmente, la reforma del ámbito también dará protagonismo al paisajismo y la jardinería.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que así "se da un paso muy importante en la transformación de un espacio estratégico que responde a una demanda histórica del vecindario y permitirá dignificar, modernizar y hacer más amable un ámbito clave de Tarragona, mejorando la calidad del espacio público y la convivencia. La licitación nos acerca al inicio de unas obras que contribuirán a revitalizar este sector, generar actividad y reforzar el atractivo de la zona”.

Viñuales también ha puesto de relieve que “continuamos avanzando en el modelo de ciudad que impulsamos: más accesible, más sostenible y pensada para las personas. La mejora de plazas y calles es esencial para reforzar la cohesión urbana y social”.