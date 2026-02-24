Urbanismo
Tarragona reordena el entorno de la plaza Prim: dirección única en la calle Apodaca y revitalización urbana
El consistorio espera favorecer la reactivación urbana y la apertura de nuevos establecimientos comerciales en la zona
Tarragona también rechaza prohibir el burka y el niqab en edificios municipales
Este martes se ha publicado el anuncio de licitación para la redacción del proyecto de reforma urbana del eje viario Unió - Prim - Apodaca, el plazo de presentación de solicitudes del cual finaliza el próximo 31 de marzo. El presupuesto base de licitación es de 142.910,08 euros, IVA incluido, y está previsto que el plazo de ejecución del contrato sea de 6 meses.
Según el Ayuntamiento de Tarragona, el eje viario formado por estos tres espacios públicos (la plaza Prim y las calles Unió y Apodaca) ha sufrido en los últimos años "una gradual degradación que se atribuye, entre otros, al cierre de locales comerciales, perdiendo de este modo su poder de atracción". Con el proyecto de reforma del eje viario, el consistorio quiere iniciar el proceso de revitalización urbana de este ámbito mediante un proceso de reforma urbanística que permita favorecer su reactivación urbana y la apertura de nuevos establecimientos comerciales.
El proyecto se tendrá que estructurar en dos fases: la primera, en el tramo plaza Prim-Apodaca; y la segunda, el tramo de la calle Unió. La primera fase ha sido incluida en la propuesta presentada al Pla de Barris y Viles de Catalunya 2026-2030, con un importe estimado de 3.100.000 euros.
Líneas maestras del proyecto
El pliegue de cláusulas plantea las líneas maestras que tienen que regir el proyecto, entre las cuales, destaca el cambio en la movilidad de la calle Apodaca para que sea de un único sentido, preferentemente de bajada e igual que la calle Unió, de este modo el espacio peatonal ganará en protagonismo. También se plantea que el espacio conformado por la plaza Prim, la de la Mitja Lluna y la placita de Sant Joan se convierta el espacio central del proyecto, generando un espacio de calidad, que ponga en valor las trazas urbanas genuinas y que sea un punto de encuentro para los ciudadanos. Finalmente, la reforma del ámbito también dará protagonismo al paisajismo y la jardinería.
El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que así "se da un paso muy importante en la transformación de un espacio estratégico que responde a una demanda histórica del vecindario y permitirá dignificar, modernizar y hacer más amable un ámbito clave de Tarragona, mejorando la calidad del espacio público y la convivencia. La licitación nos acerca al inicio de unas obras que contribuirán a revitalizar este sector, generar actividad y reforzar el atractivo de la zona”.
Viñuales también ha puesto de relieve que “continuamos avanzando en el modelo de ciudad que impulsamos: más accesible, más sostenible y pensada para las personas. La mejora de plazas y calles es esencial para reforzar la cohesión urbana y social”.
- La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
- La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
- Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
- Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'