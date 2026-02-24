Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga FerrocarrilsDocumentos 23FCarlos MazónJulio IglesiasBarcelonaPolvo saharianoOutlanderJoan LaportaAchraf HakimiCáncer próstataDeclaración renta 2026
instagramlinkedin

Logística

El Port de Tarragona moderniza el acceso de Llevant para agilizar el tráfico

El acceso permanecerá cerrado entre el miércoles y el jueves, y el tráfico se derivará temporalmente por el acceso de Reus

Alianza entre el Port de Tarragona y Lleida para impulsar la competitividad de su eje logístico

Imagen del acceso de Llevant del Port de Tarragona.

Imagen del acceso de Llevant del Port de Tarragona. / PORT DE TARRAGONA

El Periódico

El Periódico

BARCELONA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Port de Tarragona llevará a cabo un plan de actuaciones técnicas para renovar y mejorar los equipos de control de acceso en la zona de Llevant de las instalaciones portuarias, con la implantación de una nueva generación de motores. Esta tecnología, según revela el puerto en un comunicado, permitirá realizar más maniobras consecutivas a mayor velocidad y garantizará una vida útil más larga de los equipamientos.

Se trata del primer paso de un plan de renovación progresivo con el objetivo de replicar esta modernización al resto de accesos del recinto a medida que sus equipaciones actuales se aproximen al final de su vida útil.

En concreto, las obras de mejora comenzarán este miércoles, 25 de febrero, y finalizarán un día después para minimizar el impacto de la operativa en la logística diaria, que se complementará además con la habilitación del acceso de Reus como vía alternativa. Por esta razón, el acceso quedará anulado durante el desarrollo de las actuaciones.

Noticias relacionadas y más

El Eix Transversal es actualmente la arteria principal del Port de Tarragona, con un 84% del flujo total, o 2.059.005 unidades, mientras que los accesos de Llevant y de Reus canalizan el 16% restante, 394.578 vehículos. En total, el Port de Tarragona registró en 2025 un movimiento de 2.453.583 vehículos, un 2,1% más que el año anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La IA cambia las reglas del juego en la universidad: 'Los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él
  2. La Justicia anula una deuda de 48.956,59 euros a dos jubilados por recibir pensiones exentas del IRPF
  3. Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
  4. Noelia, propietaria de una pastelería: 'Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola
  5. Francia devuelve a Portbou hasta 150 personas al mes y agrava el sinhogarismo en el municipio
  6. Miles de jubilados pueden pagar hasta un 75% menos en la declaración de la renta y no lo saben
  7. De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
  8. La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'

Tarragona reordena el entorno de la plaza Prim: dirección única en la calle Apodaca y revitalización urbana

Tarragona reordena el entorno de la plaza Prim: dirección única en la calle Apodaca y revitalización urbana

La Fiscalía avala la semilibertad de Txeroki, pero exige que le pida perdón a las víctimas

La Fiscalía avala la semilibertad de Txeroki, pero exige que le pida perdón a las víctimas

Putin eleva la tensión: alerta de un plan para sabotear las tuberías del gas hacia Turquía

Putin eleva la tensión: alerta de un plan para sabotear las tuberías del gas hacia Turquía

El humor del 'Polònia' que explica un país

El humor del 'Polònia' que explica un país

El Institut del Disseny i les Arts Gràfiques se convertirá en centro de referencia de FP en Zona Franca

El Institut del Disseny i les Arts Gràfiques se convertirá en centro de referencia de FP en Zona Franca

La oposición se indigna por las acusaciones de Laporta de estar detrás de la denuncia en la Audiencia Nacional

La oposición se indigna por las acusaciones de Laporta de estar detrás de la denuncia en la Audiencia Nacional

La estafa del BMW por 3.000 euros que acabó en los tribunales: pagó 900 y no encontró a nadie

La estafa del BMW por 3.000 euros que acabó en los tribunales: pagó 900 y no encontró a nadie

La Guardia Civil salva la vida a un ciclista tras sufrir un infarto en Melilla