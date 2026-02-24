Logística
El Port de Tarragona moderniza el acceso de Llevant para agilizar el tráfico
El acceso permanecerá cerrado entre el miércoles y el jueves, y el tráfico se derivará temporalmente por el acceso de Reus
Alianza entre el Port de Tarragona y Lleida para impulsar la competitividad de su eje logístico
El Port de Tarragona llevará a cabo un plan de actuaciones técnicas para renovar y mejorar los equipos de control de acceso en la zona de Llevant de las instalaciones portuarias, con la implantación de una nueva generación de motores. Esta tecnología, según revela el puerto en un comunicado, permitirá realizar más maniobras consecutivas a mayor velocidad y garantizará una vida útil más larga de los equipamientos.
Se trata del primer paso de un plan de renovación progresivo con el objetivo de replicar esta modernización al resto de accesos del recinto a medida que sus equipaciones actuales se aproximen al final de su vida útil.
En concreto, las obras de mejora comenzarán este miércoles, 25 de febrero, y finalizarán un día después para minimizar el impacto de la operativa en la logística diaria, que se complementará además con la habilitación del acceso de Reus como vía alternativa. Por esta razón, el acceso quedará anulado durante el desarrollo de las actuaciones.
El Eix Transversal es actualmente la arteria principal del Port de Tarragona, con un 84% del flujo total, o 2.059.005 unidades, mientras que los accesos de Llevant y de Reus canalizan el 16% restante, 394.578 vehículos. En total, el Port de Tarragona registró en 2025 un movimiento de 2.453.583 vehículos, un 2,1% más que el año anterior.
